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الكشف عن إجراءات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية

منذ ساعة
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الكشف عن إجراءات تطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية

الرياض (صدى):
أوضحت الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة استهلاك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية، بعد إجازتها من قبل مجلس الوزراء.

وبحسب الفصل الخامس من القواعد سيبدأ استحقاق تطبيق التعريفة الجديدة بعد 30 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء باعتمادها، وتبقى هذه التعريفة مستحقة لهذا النوع من المنشآت لمدة 7 أعوام من تاريخ بدء استحقاق التطبيق.

وشملت أبرز الاشتراطات الواردة في الفصل السادس، أنه في حال تعليق أو انتهاء أو إلغاء التسجيل أو الترخيص بمزاولة نشاط الحوسبة السحابية، يلتزم المستهلك بإشعار مقدم الخدمة الكهربائية بذلك بشكل فوري، وعلى مقدم الخدمة تعديل فئة الاستهلاك، كما ألزم المستهلك بفصل التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة السحابية في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي يزاولها، وأن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي في منشأة المستهلك لا يقل عن الحد المؤهل (80%).

وتضمن الفصل السابع من القواعد مدة الاستحقاق لتطبيق التعريفة، حيث حدد للمنشآت القائمة بدء استحقاق التطبيق بعد 30 يوماً، من صدور قرار مجلس الوزراء، بينما المنشآت الجديدة يكون التطبيق مع تاريخ إطلاق التيار الكهربائي للمنشأة، أو بعد 30 يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء أيهما يأتي لاحقاً.

نشاط الحوسبة السحابية
إستهلاك الكهرباء

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127111
منذ 46 دقيقة
طيب ..

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أحدث التعليقات

ابو عمر
المذيع مقرف شكلا وصورة وصوت ولا تقافك ولا لباقة
algernaas4
الله لايبلانا ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين
د محمد ماجد بخش
قد يكون المركز له ثقل يعادل مجموع وحدات الثقالة الفراغية لكن ثقالة الكتلة المغناطيسية في كل وحدة ثقالة فراغية قد يكون لها ثقالة وزنية مختلفة لأن تمثيل التكافؤ على مستوى المركز والمجموع هو من الناحية الثقالية الفراغية أو العددية المكافئة لعدد وحدات ثقالة المركز لكن الثقالية الوزنية للوحدة الفراغية العددية تجانس على مستوى المجموع حيث لكل طرف ثقالي ما يعادله من الفراغ المغناطيسي على مستوى وحدته الفراغية المستقلة
زعيم اااسيا
يمارس اللوبي الاصفر واسقاط المبادئ والقيم من ملاعبنا يتم تبرئ شخص امام الشاشات وتلومونا لما نقول راحوا بترشيح ومن المكاتب هذي افعالهم وقبح هذي الوجيه المخزيه
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

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