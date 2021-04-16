آل الشيخ مهاجما لجنة الانضباط:"لا تستحق أن تُمثّل دوري المحترفين"

نواف السالم (صدى):
هاجم طلال آل الشيخ، رئيس الشباب السابق، لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية قرار تبرئة المغربي عبدالرزاق حمدالله من تهمة الاعتداء على مدافع الفيصلي وليد الأحمد، مشددًا على أنها لا يمكن أن تُمثّل دوري المحترفين.
وقال آل الشيخ "لجنة انضباط بهذا الضعف وهذا الهزل، وردة الفعل التي تستجيب لأي ضغط، غير مقبول أن تمثل دوري المحترفين، ولا يمكن أن تمثل مرحلة أنظمة وقوانين ولوائح في المملكة"
وأكد آل الشيخ أن اللجنة تغاضت عن وقعة موثقة بالصوت والصورة، ولجأت إلى تحقيقات من أجل البحث عن مبرر للتراجع, مشددًا على أن اللجنة كان عليها أن تتخذ العقوبات الرادعة بناءً على اللقطة المشينة دون استدعاء لأي من الأطراف، خاصة أنها واضحة ولا تحتاج إلى تحقيقات.
وأضاف أن اللجنة اتخذت القرار الصائب في البداية لكنها تراجعت في الأخير تحت الضغوط، مشيرًا إلى أن سياق القرار لتبرير التصرف بأن هذا الفعل معتاد في الملاعب أمر معيب؛ لأن هذا التصرف مشين، بغض النظر عن اللاعب أو النادي.