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بالفيديو.. عبدالله جمعة يتحدث عن نشأته و قصة كفاح والدته لتربية أبنائها العشرة

منذ 44 دقيقة
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بالفيديو.. عبدالله جمعة يتحدث عن نشأته و قصة كفاح والدته لتربية أبنائها العشرة

الرياض (صدى):
تحدث رئيس شركة أرامكو السعودية الأسبق، عبدالله جمعة عن نشأته، وقصة كفاح والدته التي حرصت على تعليم أبنائها العشرة رغم ما سمعته من الناس من عدم فائدة تعليمهم.

وقال عبدالله جمعة في لقاء ببرنامج "من الصفر" على mbc إنه ولد في الخبر لأب غواص للبحث عن اللؤلؤ، لم يره إلا بعد أن أصبح الوالد كفيفا بعد آخر رحلة له في الغوص، فقد فيها ابنا له في عاصفة بحرية هوجاء، ما جعل الأب أكثر حنانا وخوفا على أولاده.

وأضاف أن عائلته مكونة من 5 أبناء و5 بنات، وأن الأم هي من ربتهم، وافتتحت مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في بيتهم، ثم أضيف لها القراءة والكتابة، مقابل ربع ريال أسبوعيا، مشيرا إلى أنه تعلم من والدته أن التغيير هو سنة الحياة، وأنها دفعتهم للمدرسة دفعا رغم الأقوال المحبطة ممن حولهم، مؤكدة لهم أن التعليم سيكون له أثر كبير في حياة البشر.

وأكد أن أول عمل التحق به كان في الصف الثاني الثانوي، وهو عمل صيفي في أرامكو مراسلا بإدارة الهندسة، مقرا بأنه لم يكن جيدا دراسيا ليتعلم الطب أو الهندسة.

وأشار عبدالله جمعة إلى أنه ابتعث لدراسة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية ببيروت بتأثير من عدد من البارزين في ذلك المجال آنذاك، وعاد للمملكة ليصبح أستاذا في الجامعة .

أرامكو
رئيس شركة أرامكو
عبدالله جمعة

التعليقات

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
كفو والله يا اسد
د محمد ماجد بخش
محيط الذرة وإن كان عددي لااااااابد وأن يكون مغناطيسيا أي مضاعف بقدر العدد الممثل له أو به وليس هو جزء من كتلة ذرة المركز ولا فراغها المحدد لوحدتها مهما كانت درجة الثقالة العددية الممثلة لدرجة الثقل فإن درجات المغناطيسية ليس جزءا إلا في وحدة المجموع الممثلة لوحدة العنصر وعند تمثيل الارتباط أو المجموع بوحدة العنصر الممثل لا يمثل الوحدة إلا تكرارها وتكون الوحدة ثقالة مضاعفة مغناطيسية لمحيطها العددي ومكافئة له
المهم
نتيجة الجيش الحر .....الانشقاقات..........مخيم............لاحول ولاقوة الابالله
المهم
نتيجة الجيش الحر .....الانشقاقات..........مخيم............لاحول ولاقوة الابالله
د محمد ماجد بخش
لو أخذنا عنصر ٥٨ وقسمنا وحداته العددية بالفترة العددية المغناطيسية الثمانية ٥٨÷٨ = ٧×٨ + ٢ وبالفعل فإن درجة الثقالة الممثلة لوحدة كتلة العنصر الممثلة بالدرجة الفراغية = ٢ وبالتالي هي تمثل بالوحدات ٥٦.٢ وعند تمثيل درجة الارتباط بحالة الأكسدة الملاحظة وفقا لآلية حسابها بدرجة ٥٨ - ٤ = ٥٤ فإن الوحدة ٥٤/٥٤ سوف تعادل الوحدة ٨/٨ = صفر وهذا تمثيل للدرجة الثبات المغناطيسي بعد تمثيل درجة الارتباط والمجموع الممثل ثابت وهو ٥٤ + ٤ + ٠ = ٥٨ وهذا يعني اختلاف الوحدات الممثلة في كل مرحلة تمثيل وإن وحدة ٥٨ = وحدة ٤ = وحدة صفر في وحدات المجموع وهي أيضا تمثل ٥٨+٤ وتمثل ٤+٤ وتمثل ٥٨×٤ في مكافئة الدرجة الثقالية الرابطة بدلالة الوحدة المغناطيسية ٥٨/٥٨ وهي وحدة العنصر حيث ٥٨/٥٨=١=٤=٥٨×٤=١+١=١ في تمثيل الوحدة المغناطيسية الممثلة لدرجات ثقالة الكتل الرابطة المكافئة مغناطيسيا والممثلة عدديا للوحدة الممثلة.

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