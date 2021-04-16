الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الخطاط عثمان طه يروي موقف عجيب حدث معه أثناء كتابته للمصحف

منذ 44 دقيقة
1670
بالفيديو.. الخطاط عثمان طه يروي موقف عجيب حدث معه أثناء كتابته للمصحف

الرياض (صدى):
تحدث خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد، عثمان طه، الشعور الذي ينتابه عندما كان يكتب يبده آيات القرآن الكريم، كما استذكر موقفًا عجيبًا حدث أثناء عمله في كتابة القرآن.

وقال الشيخ "عثمان طه" خلال لقاء مع الناشط في مواقع التواصل عبد الرحمن المطيري أنه كتب خلال مسيرته 13 مصحف، مشيرا إلى أن كتابة المصحف الواحد تستغرق منه 3سنوات .

وأضاف أنه يقوم أثناء كتابة المصحف بغلق الباب، وعدم السماح لأي أحد بدخول الغرفة، مشيرا إلى أنه عندما يمر على آيات النعيم في القرآن الكريم كان يشعر بالسعادة، وعندما يمر بالآيات القرآنية التي تتحدث عن الجحيم كانت يديه ترجف، ونفسه تنقبض، لذلك كان يبادر في كتابتها بسرعة.

وأشار "طه" إلى أنه في إحدى المرات التي هم فيها بالكتابة لم يعمل القلم معه مع أن القلم كان سليمًا ولا يوجد به أي شيء يمنعه من الكتابة، وبعد لحظات تذكر أنه أنقض وضوءه، فذهب وتوضأ وبعدها اشتغل القلم معه.

المصحف الشريف
خطاط المصحف
عثمان طه

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
واخيرا تم الطلاق من وجهه النحس
ابو عمار
ارضاء الناس غاية لا تدرك
ابو عمار
الله يرحمه .. هو اخطاء بدخوله لحضيرة الاسد بدون وجود احد معه او حوله احتياط
ابو عمار
يبدو انه وحيد في المنزل
طبيب
اللهم اني صايم دلخ وامعه يقلد نفس الشي

أخر الأخبار

شاهد.. عاصفة رملية تغطي سماء الصويدرة
شاهد.. عاصفة رملية تغطي سماء الصويدرة
منذ 37 ثانية 1041
شاهد.. حبات البرد تغطي مركز قيا في الطائف
شاهد.. حبات البرد تغطي مركز قيا في الطائف
منذ 10 دقائق 1264
شاهد.. أول تعليق من شيماء سبت على اتهامها بالمبالغة في "ممنوع التجول"
شاهد.. أول تعليق من شيماء سبت على اتهامها بالمبالغة في "ممنوع التجول"
منذ 27 دقيقة 416
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
منذ 34 دقيقة 1463
بالفيديو.. الخطاط عثمان طه يروي موقف عجيب حدث معه أثناء كتابته للمصحف
بالفيديو.. الخطاط عثمان طه يروي موقف عجيب حدث معه أثناء كتابته للمصحف
منذ 44 دقيقة 1672
" المرور" يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق " أبشر " و " توكلنا "
" المرور" يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق " أبشر " و " توكلنا "
منذ 57 دقيقة 1696
دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تقبض على عدد من المهربين
دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تقبض على عدد من المهربين
منذ 59 دقيقة 1546
"المرور" يطيح بقائد مركبة تابعة لأمانة جدة بعد ارتكاب مخالفة مرورية
"المرور" يطيح بقائد مركبة تابعة لأمانة جدة بعد ارتكاب مخالفة مرورية
منذ ساعة 1814
"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 2050
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم قطرات العين والأذن والأنف أثناء الصيام
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم قطرات العين والأذن والأنف أثناء الصيام
منذ ساعة 1981