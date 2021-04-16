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" المرور" يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق " أبشر " و " توكلنا "

منذ 57 دقيقة
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" المرور" يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق " أبشر " و " توكلنا "

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام - الإدارة العامة للمرور النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" وتطبيق "توكلنا".

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ، معتمدة لدى الجهات الأمنية ، وفي كافة الاجراءات التي تقتضي أبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالانترنت.

أبشر أفراد
توكلنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
واخيرا تم الطلاق من وجهه النحس
ابو عمار
ارضاء الناس غاية لا تدرك
ابو عمار
الله يرحمه .. هو اخطاء بدخوله لحضيرة الاسد بدون وجود احد معه او حوله احتياط
ابو عمار
يبدو انه وحيد في المنزل
طبيب
اللهم اني صايم دلخ وامعه يقلد نفس الشي

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