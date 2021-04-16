الأعداد السابقة للصحيفة

"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعة
2035
2
"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 918 حالة جديدة ، فيما توفيت 10 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 402 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 215 إصابة والمنطقة الشرقية 157 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 39 إصابة ، فيما تناقصت الأعداد في باقي المناطق وجاءت كما في التقرير المرفق .

ودعت وزارة الصحة إلى مزيد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والبعد عن التجمعات حيث تعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدل الإصابات في المملكة مؤخراً .

كما تعمل وزارة الصحة إلى زيادة عدد التطعيم ضد كورونا للمرة الأولى وتأجيل الجرعة الثانية لمنح الأولوية لمن لم يسبق لهم تلقي اللقاح حتى نصل إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية .

الرياض
المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
الحالات الجديدة
التقرير اليومي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127095
منذ ساعة
اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4734
منذ 58 دقيقة
اللهم اكشف الغمة وازل البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
واخيرا تم الطلاق من وجهه النحس
ابو عمار
ارضاء الناس غاية لا تدرك
ابو عمار
الله يرحمه .. هو اخطاء بدخوله لحضيرة الاسد بدون وجود احد معه او حوله احتياط
ابو عمار
يبدو انه وحيد في المنزل
طبيب
اللهم اني صايم دلخ وامعه يقلد نفس الشي

أخر الأخبار

شاهد.. عاصفة رملية تغطي سماء الصويدرة
شاهد.. عاصفة رملية تغطي سماء الصويدرة
منذ 18 ثانية 1008
شاهد.. حبات البرد تغطي مركز قيا في الطائف
شاهد.. حبات البرد تغطي مركز قيا في الطائف
منذ 10 دقائق 1248
شاهد.. أول تعليق من شيماء سبت على اتهامها بالمبالغة في "ممنوع التجول"
شاهد.. أول تعليق من شيماء سبت على اتهامها بالمبالغة في "ممنوع التجول"
منذ 26 دقيقة 414
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
حالة الطقس المتوقعة غداً السبت
منذ 34 دقيقة 1458
بالفيديو.. الخطاط عثمان طه يروي موقف عجيب حدث معه أثناء كتابته للمصحف
بالفيديو.. الخطاط عثمان طه يروي موقف عجيب حدث معه أثناء كتابته للمصحف
منذ 44 دقيقة 1665
" المرور" يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق " أبشر " و " توكلنا "
" المرور" يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق " أبشر " و " توكلنا "
منذ 57 دقيقة 1687
دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تقبض على عدد من المهربين
دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تقبض على عدد من المهربين
منذ 59 دقيقة 1534
"المرور" يطيح بقائد مركبة تابعة لأمانة جدة بعد ارتكاب مخالفة مرورية
"المرور" يطيح بقائد مركبة تابعة لأمانة جدة بعد ارتكاب مخالفة مرورية
منذ ساعة 1803
"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
"الصحة": تسجيل 964 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 2040
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم قطرات العين والأذن والأنف أثناء الصيام
بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يوضح حكم قطرات العين والأذن والأنف أثناء الصيام
منذ ساعة 1975