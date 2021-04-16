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الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار في مكافحة جائحة كورونا عالميا 

منذ 59 دقيقة
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الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار في مكافحة جائحة كورونا عالميا 

الرياض (صدى):
أوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المملكة العربية السعودية قدمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد – 19) عالميا ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين (قافي) عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم.

وقال الدكتور الربيعة: إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة جراء جائحة (كوفيد-19)، التي بسببها يواجه العالم العديد من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة، موضحا أن هذه التحديات بينت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين للعام 2020م بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وتصنيع لقاح مضاد للفيروس وتوزيعه.

وأكد معاليه إننا - كأعضاء في مبادرة كوفاكس - جافي - مازلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا وغاياتنا لكننا نمضي قدما في القيام بمهامنا، مفيدا أن علينا مسؤولية كبيرة لإعادة النظر في زيادة الإنتاج العالمي للقاح وتوزيعه وتخفيف قيود التصدير، التي تعرقل جميعها الجهود في إنجاز مهمتنا.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8071
منذ 33 دقيقة
وأكد معاليه إننا - كأعضاء في مبادرة كوفاكس - جافي - مازلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا وغاياتنا لكننا نمضي قدما في القيام بمهامنا، مفيدا أن علينا مسؤولية كبيرة لإعادة النظر في زيادة الإنتاج العالمي للقاح وتوزيعه وتخفيف قيود التصدير، التي تعرقل جميعها الجهود في إنجاز مهمتنا.

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أحدث التعليقات

ابوفهد الحبلاني العنزي
اكيد قبل يصير دكتور كان قصاب غنم وتعود على الساطور والسكين يادافع البلا هههههههههههههههههههههااااي
ع. س. ع
مسلسلات هابطة
ع. س. ع
الناس لديها مشاغلها وليس همها متابعة مسلسلات الساقطين والساقطات فلتسموة ما شئتم يا قناة الفجور والمجون
د محمد ماجد بخش
في خبر عن السفير الصيني في المملكة، تشن وي تشينغ، عبر حسابه في "تويتر"، إنه سبق أن أكل طعام "المنتو" في المملكة، وإنه يُسمى نفس الاسم في الصين، فيما تفاعل معه مغردون كثيرون، حيث اختلفوا على أصوله. أضاف أن طعمه مماثل لما يصنع في "شينجيانغ" - يتحدث عن "تركستان الشرقية" التي تقطنها أقلية الإيغور المسلمة - وغيرها من المناطق. مشيرا إلى أن التبادل الودي عبر التاريخ يتضمن الطعام أيضا.
د محمد ماجد بخش
أقترح عليك تفتح مطعم صيني في السعودية وسميه مطعم السفير وتعيشينا معاك جو الصين

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