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بالفيديو.. رسالة حميدان التركي لأسرة "نايف اليوسف" بعد مقابلته في السجن بأمريكا

منذ 24 دقيقة
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بالفيديو.. رسالة حميدان التركي لأسرة "نايف اليوسف" بعد مقابلته في السجن بأمريكا

علي القحطاني (صدى):
وجه السجين حميدان التركي رسالة صوتية لأسرة السجين نايف اليوسف بعدما قابله في السجن بالولايات المتحدة .

وجاءت الرسالة الودية المؤثرة محملة بالسلام والشوق من نايف على لسان حميدان الذي قال : وددت أن أشارككم فرحتي وسعادتي برؤية أخي ابنكم البار الأخ الحبيب ابن وطني المبارك نايف بعد سنوات مرت لا يعلم بها إلا الله، ولسان حالي حين رأيته مرحبًا بمن أنس وحشتي والحمد لله على كل حال، وكلٌ منا بنظراته يُصبّر الأخر، ونعلم أن الله أقرب إلينا وندعوه في الليل والنهار أن ييسر أمرنا .

وأضاف حميدان التركي قائلاً : أُذكر نفسي أني أستشعر ما تمرون بهِ، والحمد لله على كل حال، وأسأل الله أن يربط على قلوبكم ولا تيأسوا من روح الله، فابنكم وفقه الله على خلق كبير، والإنسان قد يكره شيء لكن الخير من عند الله عزَّ وجل

يشار إلى أن نايف اليوسف، هو أقدم سجين سعودي في أمريكا، ويقضي عقوبة السجن المؤبد بعد اتهامه بـ "جنحة قتل " المبتعث عبد العزيز الكوهجي عام 2001 في أمريكا .

أمريكا
حميدان التركي
نايف اليوسف

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أحدث التعليقات

Sami
يا حبكم للخواجات
د محمد ماجد بخش
هل رأيتم باحث يدافع عن الحقيقة التي يرى أنها أكثر استحقاقا من حقائق فرضت بفعل محاولات التبسيط فأدعى الغرب أو جميع ذرات العناصر شبه لذرة الهيدروجين ورتب كتلها على فراغات تمثيل ثقالتها الفراغية وتعامل بوحدات الكتلة العددية لتمثيل وحدات الثقل ومجموعها وتأثير وحدات المجموع في ثباتها بوحدات الثقالة الممثلة لمحيط الذرة المركبة على محور تمثيل وحدات بناتها الفراغي المفترض الممثل لوحدة كتلتها المحولة لوحدات ثقالة فراغية مرادفة لها من حيث التكافؤ بوحدات العناصر التي تشمل تمثيل اتساع الفراغ الممثل حولها بدلالة المجموع الناشيء من إتحاد كتل ذراتها والطاقة المنطلقة من وحدات مجموع ذراتها
ابو محمد 😎 ✍️
كل وطبيعته ..
ابو محمد 😎 ✍️
رؤساء عصابات يتفاهمون بطريقتهم .. شي عادي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ويش تبي باالحيوانات المتوحشه ، طبيعتها الإفتراس ، لهذا خُلقت ..

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