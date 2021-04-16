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"سكني" يطلق خدمة جديدة تسهل حصول المواطن على مقاول معتمد ومؤهل

منذ ساعة
2032
"سكني" يطلق خدمة جديدة تسهل حصول المواطن على مقاول معتمد ومؤهل

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي"، وذلك ضمن منصة سكني في حلتها الجديدة، التي أضيفت لها العديد من الخدمات.

ويهدف برنامج المقاول المعتمد للبناء الذاتي التي تأتي بالتعاون بين الوزارة ممثلة في برنامج تصنيف المقاولين والهيئة السعودية للمقاولين والشركة الوطنية للإسكان، لتسهيل حصول المواطنين والراغبين بالاستفادة من برنامج البناء الذاتي على مقاول مؤهل، حيث يتم تأهيل المقاول المعتمد من قِبل الهيئة السعودية للمقاولين.

ويعد برنامج "المقاول المعتمد" أحد البرامج التي ترعاها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سعياً للارتقاء بجودة حياة المواطن والخدمات المقدمة في مدن المملكة ،وإلى توثيق المقاولين المعتمدين ، والحد من التستر التجاري، ورفع التنافسية بين المقاولين لتقديم الخدمة للمواطنين.

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سكني

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أحدث التعليقات

Sami
يا حبكم للخواجات
د محمد ماجد بخش
هل رأيتم باحث يدافع عن الحقيقة التي يرى أنها أكثر استحقاقا من حقائق فرضت بفعل محاولات التبسيط فأدعى الغرب أو جميع ذرات العناصر شبه لذرة الهيدروجين ورتب كتلها على فراغات تمثيل ثقالتها الفراغية وتعامل بوحدات الكتلة العددية لتمثيل وحدات الثقل ومجموعها وتأثير وحدات المجموع في ثباتها بوحدات الثقالة الممثلة لمحيط الذرة المركبة على محور تمثيل وحدات بناتها الفراغي المفترض الممثل لوحدة كتلتها المحولة لوحدات ثقالة فراغية مرادفة لها من حيث التكافؤ بوحدات العناصر التي تشمل تمثيل اتساع الفراغ الممثل حولها بدلالة المجموع الناشيء من إتحاد كتل ذراتها والطاقة المنطلقة من وحدات مجموع ذراتها
ابو محمد 😎 ✍️
كل وطبيعته ..
ابو محمد 😎 ✍️
رؤساء عصابات يتفاهمون بطريقتهم .. شي عادي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ويش تبي باالحيوانات المتوحشه ، طبيعتها الإفتراس ، لهذا خُلقت ..

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