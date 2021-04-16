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بالفيديو.. معلم يوجه نصائح تقنية هامة أثناء وقبل آداء الإختبارات

منذ ساعة
1966
بالفيديو.. معلم يوجه نصائح تقنية هامة أثناء وقبل آداء الإختبارات

علي القحطاني (صدى):
قدم المعلم "فواز الحمود" نصائح تقنية هامة أثناء وقبل آداء الإختبارات .

كما أوضح المعلم الأخطاء قد يرتكبها الطلاب في برنامج "تيمز" وتتسبب بالرسوب وحمل المادة إلى الدور الثاني ، وفقاً لـ " العربية " .

وأكد المعلم على ضرورة أن يدخل الطالب باليوزر الخاص به في التيمز ولا يمكن الدخول من يوزر شخص آخر لأنه سيكون بمثابة إجابته هو ويسجل الشخص غياب عن الإمتحان .

كما أكد المعلم أن وقت الإمتحان من أهم المسائل لتقييم الطالب فإذا مضى وقت الإجابة بدون إرسالها لن يتم إتاحة وقت إضافي ويكون الطالب راسب لأنه امتحان نهائي .

وأوضح أنه في حال حدوث مشكلة في الإنترنت أو الرابط وقت الإمتحان على الطالب أن يرسل عبر " الواتسآب " للدعم الفني الموجود في جدول الإختبارات وسيتم توفير بدائل بشرط إرسال الطلب في نفس الإمتحان وليس بعده .

معلم
الإختبارات
تيمز

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أحدث التعليقات

Sami
يا حبكم للخواجات
د محمد ماجد بخش
هل رأيتم باحث يدافع عن الحقيقة التي يرى أنها أكثر استحقاقا من حقائق فرضت بفعل محاولات التبسيط فأدعى الغرب أو جميع ذرات العناصر شبه لذرة الهيدروجين ورتب كتلها على فراغات تمثيل ثقالتها الفراغية وتعامل بوحدات الكتلة العددية لتمثيل وحدات الثقل ومجموعها وتأثير وحدات المجموع في ثباتها بوحدات الثقالة الممثلة لمحيط الذرة المركبة على محور تمثيل وحدات بناتها الفراغي المفترض الممثل لوحدة كتلتها المحولة لوحدات ثقالة فراغية مرادفة لها من حيث التكافؤ بوحدات العناصر التي تشمل تمثيل اتساع الفراغ الممثل حولها بدلالة المجموع الناشيء من إتحاد كتل ذراتها والطاقة المنطلقة من وحدات مجموع ذراتها
ابو محمد 😎 ✍️
كل وطبيعته ..
ابو محمد 😎 ✍️
رؤساء عصابات يتفاهمون بطريقتهم .. شي عادي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ويش تبي باالحيوانات المتوحشه ، طبيعتها الإفتراس ، لهذا خُلقت ..

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