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تعرف على السبب العلمي في الغضب والتوتر والعصبية بنهار رمضان

منذ ساعة
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تعرف على السبب العلمي في الغضب والتوتر والعصبية بنهار رمضان

علي القحطاني (صدى):
حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الصحة النفسية من نوبات الغضب والتوتر والعصبية في رمضان، التي لا تفسد عليك يومك وصومك فحسب بل تفسد مزاجك ومزاج الآخرين من حولك في المنزل وفي العمل.

وأوضحت الاخصائي نفسي أول إكلينيكي ندى العيسى أن أسباب الضيق والغضب متعددة، وقد يتعاظم الإحساس بها مع الشعور بالعطش والجوع وضغوط العمل والازدحام على الطرقات وهي تسبب زيادة في نشاط هرمون الأدرينالين الذي يحفز الشعور بالغضب والتوتر وازدياد تسارع دقات القلب وضيق التنفس الذي يحدث لأن تدفق الأدرينالين يعيق وصول الأوكسجين بنسب كافية إلى الدماغ.

وأشارت العيسى إلى أن هناك بعض النصائح التي تساعد الصائمين في التخفيف من التوتر والعصبية خلال وقت الصيام ومنها: شرب ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميًا لتجنب التأثيرات العصبية السيئة للجفاف والتفكر في جوهر الصوم والغاية منه والتركيز على استغلال شهر رمضان في الخير والطاعة، إضافة للنوم لمدة كافية وتجنب السهر على البرامج التلفزيونية التي تستهلك الطاقة وتؤثر سلبًا على الحالة النفسية، وأيضًا اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.

وشددت العيسى على ضرورة تناول الأغذية ذات المؤشر السكري المنخفض لتجنب انخفاض السكر أثناء الصيام وما يسببه من توتر وعصبية، وفيما يخص المدخنين، دعت العيسى بمحاولة الاستفادة من الصيام في الإقلاع التدريجي عن التدخين.

وأكدت على أهمية التقليل من شرب المنبهات عمومًا، وإذا كان الشخص معتادًا على شرب القهوة فيمكنه تناول فنجان مركز منها قبل الإمساك لتجنب الصداع في اليوم التالي.

رمضان
التوتر
الغضب
العصبية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127085
منذ 52 دقيقة
معلومات طيبه ..

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أحدث التعليقات

Sami
يا حبكم للخواجات
د محمد ماجد بخش
هل رأيتم باحث يدافع عن الحقيقة التي يرى أنها أكثر استحقاقا من حقائق فرضت بفعل محاولات التبسيط فأدعى الغرب أو جميع ذرات العناصر شبه لذرة الهيدروجين ورتب كتلها على فراغات تمثيل ثقالتها الفراغية وتعامل بوحدات الكتلة العددية لتمثيل وحدات الثقل ومجموعها وتأثير وحدات المجموع في ثباتها بوحدات الثقالة الممثلة لمحيط الذرة المركبة على محور تمثيل وحدات بناتها الفراغي المفترض الممثل لوحدة كتلتها المحولة لوحدات ثقالة فراغية مرادفة لها من حيث التكافؤ بوحدات العناصر التي تشمل تمثيل اتساع الفراغ الممثل حولها بدلالة المجموع الناشيء من إتحاد كتل ذراتها والطاقة المنطلقة من وحدات مجموع ذراتها
ابو محمد 😎 ✍️
كل وطبيعته ..
ابو محمد 😎 ✍️
رؤساء عصابات يتفاهمون بطريقتهم .. شي عادي ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ويش تبي باالحيوانات المتوحشه ، طبيعتها الإفتراس ، لهذا خُلقت ..

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