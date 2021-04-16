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بالفيديو .. سوداني يشيد بتطور المملكة وسط احتفاء ودهشة الحضور

منذ 25 دقيقة
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بالفيديو .. سوداني يشيد بتطور المملكة وسط احتفاء ودهشة الحضور

علي القحطاني (صدى):
يشهد الرأي العام السوداني احتفاء كبير بالتطور الذي شهدته المملكة في مختلف المجالات وسط تطلعات بتحقيق هذا المستوى المنشود في بلادهم .

وأظهر مقطع فيديو مواطن سوداني يتحدث بين الحشود عن التقدم السعودي مشيراً إلى نجاح المملكة كدولة أولى في تقنية الجيل الخامس ، وكذلك في نظام الحكومة الإلكترونية وسط فرحة الجميع وتشجيعهم .

كما أثنى المواطن السوداني على جهود الأمن السعودي حتى باتت المملكة الدةلة الأولى في الأمان عالمياً ، وكذلك القدرة على كشف هوية المرأة من خلال البصمة دون كشف وجهها ، فضلاً عن تنظيم الحرمين الشريفين قائلاً : اتحدى أن أوروبا تنظم مدينة كما تنظم المملكة مكة المكرمة وتخدم القادمين إليها .

مكة المكرمة
السودان
سوداني
الجيل الخامس

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
اليوم سأكتفي بعرض شامل لمعنى الكتلة الفراغية والمغناطيسية ودور المحورية في تمثيل المركز ودور المركز في تمثيل المحورية المكافئة
د محمد ماجد بخش
قال لي شخص أمريكي ذات مرة يصف سياسة بلده نحو العالم قال نحن نفتح الأبواب المغلقة جزافا فالباب الذي هو غير مؤمن سيفتح معنا والباب الذي يستعصي معنا نتركه ونذهب لما بعده وما يفتح معنا نلقمه قنبلة في داخله هكذا عبثا بدون تردد ليستمر صيتنا وتعظم أعمالنا ونكبر في عين أنفسنا ويهابنا الجميع هذه هي فكرته عن وطنه وسياسييه، وتذكرني تشبيهاته بقول الشاعر :- ألا قاتل الله المنايا ورميها .. من القوم حبات القلوب على عمد . إذ ألمرء لا يملك مع الأقدار سوى الصبر والتعامل مع مجريات الأمور بحكمة وعقل وهذا هو عين الصواب.
شاهد
الله يفتح قـبـرك أنت واللي جابك واللي تشتغل معهم ((( كـريري والمفرج ))
شاهد
عجيب أمر التخـلف اللي وصلناله معقوووول رجعنا الى الخلف ثلاثين سنه بمستوى جودة بث الصوره الرديئه ولا حصلّتو الا اليوتيوب ...أنا عندي إنترنت الياف بصريه ولاقادر أشوف الصوره بوضوح حتى الألوان أختفت.. ماأدري التخلف يبحث عنا ولا نحن اللي ندور عليه ...؟؟؟؟!!!!!
A.awad
بن نافل وطقّته وخاصتاً الثنائي (( كـريري و المفرج )) كوارث ولايمكن إستمرارهم في الهلال مفلسييين وأصل الحكايه إن الفريق مجـهّـز لهم من الأداره السابقه.... اللاعبين صارو مدلعين بسبب بلادة الأداره وخاصتاً مدير الكره كرير ... والمفرج إذا فاز الفريق قام يطلع من جحره ويسوّي شو وإذا أنهزم الفريق دخل جحره ... يا أعظاشرف الهلال تدخّلو قبل مايجي الفاس في الرأس ،، وبعدين ليش حاطين قوميز أعلى من الهلال ، هوشخص محترم في أخلاقه لكن في الملعب مايصير على حساب الهلال.....!!!!!!؟؟؟

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