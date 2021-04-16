طيران الاحتلال يستهدف عدد من المواقع في قطاع غزة

غزة (صدى):
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم ، عدة مواقع وأراضي خالية وسط وجنوب قطاع غزة، وألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين.
وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعين آخرين شمال مخيم النصيرات وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وأرضاً خالية في محيط مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح جنوب القطاع ما أدى إلى أضرار مادية جسيمة في الأماكن المستهدفة وفي بعض ممتلكات المواطنين القريبة ، وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال.
وفي نفس السياق استهدفت دبابات الاحتلال بقذيفتين موقعاً شرق منطقة جحر الديك أقصى جنوب شرق مدينة غزة قبل أن تستهدف طائراته نفس الموقع بصاروخين.