الأمم المتحدة : العنف الجنسي أصبح "سلاح حرب" في إقليم تيجراي الإثيوبي

وكالات (صدى):
كشفت الأمم المتحدة عن تجاوزات خطيرة في إقليم تيجراي الإثيوبي مؤكدة أن العنف الجنسي أصبح يستخدم كسلاح للحرب .
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك : لا شك أن العنف الجنسي يستخدم في هذا النزاع كسلاح حرب وأغلبية جرائم الاغتصاب ارتكبت من قبل رجال بزي عسكري، وأصابع الاتهام موجهة إلى الأطراف المتنازعة.
وأضاف : ربع التقارير عن العنف الجنسي في إقليم تيجراي تتحدث عن حالات الاغتصاب الجماعي أو تعرض النساء لعمليات اغتصاب متكررة خلال عدة أيام، كما يستهدف العنف الجنسي البنات التي لا تزيد أعمارهن عن 8 سنوات.
وأشار مسؤول الأمم المتحدة إلى تدهور الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي وأن المشكلة لا تزال قائمة في نقل المساعدات الإنسانية .