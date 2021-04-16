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الأمم المتحدة : العنف الجنسي أصبح "سلاح حرب" في إقليم تيجراي الإثيوبي

منذ ساعة
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الأمم المتحدة : العنف الجنسي أصبح "سلاح حرب" في إقليم تيجراي الإثيوبي

وكالات (صدى):
كشفت الأمم المتحدة عن تجاوزات خطيرة في إقليم تيجراي الإثيوبي مؤكدة أن العنف الجنسي أصبح يستخدم كسلاح للحرب .

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك : لا شك أن العنف الجنسي يستخدم في هذا النزاع كسلاح حرب وأغلبية جرائم الاغتصاب ارتكبت من قبل رجال بزي عسكري، وأصابع الاتهام موجهة إلى الأطراف المتنازعة.

وأضاف : ربع التقارير عن العنف الجنسي في إقليم تيجراي تتحدث عن حالات الاغتصاب الجماعي أو تعرض النساء لعمليات اغتصاب متكررة خلال عدة أيام، كما يستهدف العنف الجنسي البنات التي لا تزيد أعمارهن عن 8 سنوات.

وأشار مسؤول الأمم المتحدة إلى تدهور الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي وأن المشكلة لا تزال قائمة في نقل المساعدات الإنسانية .

 

الأمم المتحدة
العنف الجنسي
إقليم تيجراي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
اخ sami -- بذمتك وانت مسلم وصايم هل ترضى هذه الحركه لعزيز لديك حتى لو كانت من علج مغربي
ابو جواد
صرنا اضحوكه للعالم وسترون اسوء من حركات حمدالله وبيتروس مادامت هذي عقوباتكمـ انتظرو الاقبح من ذلگ حينها ستندمون
ابو وليد
لاحول ولا قوة الا بالله -- ان تكون ابو خرقه لابد ان تكذب --لكن ان تكذب وانت ترى وتسمع وتشاهد -- الله لايحلك ولا يبيحك -- نريد تدخل نزاهه لنرى النزاهه الحقيقيه فنحن لن نكذب اعييننا -- ودولتنا عادلة
ابو وليد
وينك يا نزاهه انتي شفتي مثلنا بالظبط -- تدخلي لو سمحتي -- الا اذا كان هناك ناس فوق القانون -- حنا ماندري
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم

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