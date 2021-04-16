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مباريات اليوم الجمعة

منذ 41 دقيقة
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مباريات اليوم الجمعة

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.

مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

يلعب القادسية مع الرائد في تمام الساعة 21:35 مساءًا، وكذلك الاتحاد مع الباطن في تمام الساعة 22:10، وذلك لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

مباريات الدوري الإنجليزي

تشتعل الأجواء بمواجهة إيفرتون وتوتنهام في تمام الساعة 22:00 مساءًا، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يجتمع كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو مرة أخرى.

مباريات الدوري الفرنسي

يلتقي ليل مع مونبيليه في مباراة هامة جدًا لحسم لقب الدوري لصالح الأول المتصدر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

مباريات الدوري الألماني

يواجه نادي لايبزيج نظيره هوفنهايم في تمام الساعة 21:30 مساءًا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

مباريات الدوري المصري

يلعب الجونة مع إنبي في الدوري المصري في تمام الساعة 22:30 مساءًا، ضمن مواجهات الجولة 17.

يوفنتوس
الاهلي
النصر
الشباب
الهلال
ريال مدريد
الاتحاد
الدوري السعودي
برشلونة
الدوري الانجليزي
إنتر ميلان
الزمالك
الدوري الإيطالي
الدوري المصري
كأس إيطاليا
مباريات اليوم

التعليقات

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أحدث التعليقات

ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
فهد
وفرحة ان مثلك و شرواك لسا بالدنيا ويذكرنا الحمدلله حنا بخير والله يكثر من امثالك يطول بعمرك
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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