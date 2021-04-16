مباريات اليوم الجمعة

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الجمعة، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يلعب القادسية مع الرائد في تمام الساعة 21:35 مساءًا، وكذلك الاتحاد مع الباطن في تمام الساعة 22:10، وذلك لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري.
مباريات الدوري الإنجليزي
تشتعل الأجواء بمواجهة إيفرتون وتوتنهام في تمام الساعة 22:00 مساءًا، في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث يجتمع كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو مرة أخرى.
مباريات الدوري الفرنسي
يلتقي ليل مع مونبيليه في مباراة هامة جدًا لحسم لقب الدوري لصالح الأول المتصدر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
مباريات الدوري الألماني
يواجه نادي لايبزيج نظيره هوفنهايم في تمام الساعة 21:30 مساءًا، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.
مباريات الدوري المصري
يلعب الجونة مع إنبي في الدوري المصري في تمام الساعة 22:30 مساءًا، ضمن مواجهات الجولة 17.