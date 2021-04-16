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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ 58 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
فهد
وفرحة ان مثلك و شرواك لسا بالدنيا ويذكرنا الحمدلله حنا بخير والله يكثر من امثالك يطول بعمرك
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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