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«الحصيني»: متوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم

منذ ساعة
1986
«الحصيني»: متوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم

الرياض (صدى):
قال الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أنه متوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة اليوم الجمعة.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، وجود أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول خلال "24" ساعة من اليوم الجمعة 1442/9/4هـ لصباح السبت 1442/9/5هـ على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وحائل والجوف والشمالية والقصيم.

وأوضح "الحصيني" أنه: "متوقع أن تمتد إلى أجزاء من محافظات الرياض نواحي عفيف والدوادمي وشقراء وثادق والقويعية.. فيما التنبيه من نشاط الرياح السطحية المثيرة للغبار

المثلث الرضم وعفيف وعقلة الصقور والطائف والباحة ثم الشملي وعسير"، لافتًا إلى أن فرصة السيول واردة وحبات البرد والرياح ويفضل الابتعاد عن الأودية.

الطقس
عبدالعزيز الحصيني
الحالة المطرية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
فهد
وفرحة ان مثلك و شرواك لسا بالدنيا ويذكرنا الحمدلله حنا بخير والله يكثر من امثالك يطول بعمرك
غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد نشر ذلك في مجتمعنا شل أطرافه وكف شره عنا

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