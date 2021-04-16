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النيابة العامة تحذر من الاعتداء على النفس

منذ 21 دقيقة
1525
النيابة العامة تحذر من الاعتداء على النفس

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة، أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويُحظر التعدي على هذا الجانب أو المساس به بأي سلوكيات مؤثمة.

وأوضحت النيابة العامة، أن وقائع الاعتداء على النفس بما يوجب القـتل أو الاعتداء على ما دون النفس ونتج عن ذلك زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، تُعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

وأشارت إلى أن تلك الجرائم تشمل أيضاً الإصابة التي تزيد مدة الشفاء منها على 21 يوماً ولم يتنازل صاحب الحق الخاص فيما دون النفس، لافتة إلى قرار النائب العام المُحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

 

النيابة العامة
الاعتداء على النفس

التعليقات

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
فديت الحلوين
خبير زمانه
صح لسانك مسلسلات فاشله وممثلين سيئين وغير قدوة للمجتمع واغلب الاسر ولله الحمد غير مقتنعين بما يحصل من سؤ مسلسلات ولن يتاثرو بها لتمسكهم بالدين الاسلامي
ازعيم
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برنس
بالله طيب وش اخبارك
خبير زمانه
للاسف شخصيه فهد بن نافل رئيس الهلال ضعيفه ولانناسب نادي الهلال اللذي يحتاج شخصيه قويه يهابها الاعبين افضل شخصيتين قياديه وقويه مرت على الانديه خالد البلطان وسعود السويلم البقيه ؟؟؟؟؟

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