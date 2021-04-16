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تقرير حقوقي يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات الحوثيين في محافظة البيضاء اليمنية

منذ 32 دقيقة
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تقرير حقوقي يرصد زيادة بنسبة 28% في انتهاكات الحوثيين في محافظة البيضاء اليمنية

عدن (صدى):
وثق تقرير حقوقي يمني، زيادة في الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، العام المنصرم بحق المدنيين في محافظة البيضاء وسط البلاد.

ورصد التقرير الصادر عن مركز رصد للحقوق والتنمية، 674 حالة انتهاك خلال العام 2020م، بنسبة زيادة 28% عن العام 2019م.

وشملت الانتهاكات، 49 حالة قتل في صفوف المدنيين، و 34 حالة إصابة، و 399 حالة اختطاف.

كما وثق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 79 حالة اعتداء على الممتلكات الخاصة، و 22 حالة تدمير لمنازل، وسبعة حالات اعتداء على الممتلكات العامة، إضافةً إلى ستة حالات اعتداء على المساجد.

وتضمن التقرير حالات انتهاكات حوثية أخرى منها: الجباية ونهب الأموال والممتلكات، وحملات الاقتحام للمحلات التجارية والمصرفية والتجسس على السكان، إضافةً إلى إجبار الموظفين الحكوميين والمعلمين على حضور أنشطة طائفية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية عن العمل ونهب مقدراتها.

عدن
اليمن

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
صح لسانك مسلسلات فاشله وممثلين سيئين وغير قدوة للمجتمع واغلب الاسر ولله الحمد غير مقتنعين بما يحصل من سؤ مسلسلات ولن يتاثرو بها لتمسكهم بالدين الاسلامي
ازعيم
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برنس
بالله طيب وش اخبارك
خبير زمانه
للاسف شخصيه فهد بن نافل رئيس الهلال ضعيفه ولانناسب نادي الهلال اللذي يحتاج شخصيه قويه يهابها الاعبين افضل شخصيتين قياديه وقويه مرت على الانديه خالد البلطان وسعود السويلم البقيه ؟؟؟؟؟
لا يهمونك انا مجنونك
يوخر ام الهياط

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