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بالفيديو.. سيول قوية تجرف "جيب شاص" في الطائف

منذ ساعة
2026
بالفيديو.. سيول قوية تجرف "جيب شاص" في الطائف

الطائف (صدى):
جرفت السيول القوية التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها مركبة من نوع جيب "شاص"، بعدما علق صاحبها أثناء محاولته المرور.

أظهر ذلك مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل للاجتماعي للسيول السريعة وهي تجرف السيارة، وشخص يقف على جانب الطريق قيل إنه قائدها.

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة، الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والأجزاء المجاورة لها.

الطائف

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
صح لسانك مسلسلات فاشله وممثلين سيئين وغير قدوة للمجتمع واغلب الاسر ولله الحمد غير مقتنعين بما يحصل من سؤ مسلسلات ولن يتاثرو بها لتمسكهم بالدين الاسلامي
ازعيم
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برنس
بالله طيب وش اخبارك
خبير زمانه
للاسف شخصيه فهد بن نافل رئيس الهلال ضعيفه ولانناسب نادي الهلال اللذي يحتاج شخصيه قويه يهابها الاعبين افضل شخصيتين قياديه وقويه مرت على الانديه خالد البلطان وسعود السويلم البقيه ؟؟؟؟؟
لا يهمونك انا مجنونك
يوخر ام الهياط

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