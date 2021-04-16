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ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بالشرقية

منذ ساعة
1654
ضبط 4 مخالفين لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بالشرقية

الدمام (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأن شرطة محافظة الخبر، وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت من ضبط (4) أشخاص، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

الدمام

التعليقات

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أحدث التعليقات

خبير زمانه
صح لسانك مسلسلات فاشله وممثلين سيئين وغير قدوة للمجتمع واغلب الاسر ولله الحمد غير مقتنعين بما يحصل من سؤ مسلسلات ولن يتاثرو بها لتمسكهم بالدين الاسلامي
ازعيم
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برنس
بالله طيب وش اخبارك
خبير زمانه
للاسف شخصيه فهد بن نافل رئيس الهلال ضعيفه ولانناسب نادي الهلال اللذي يحتاج شخصيه قويه يهابها الاعبين افضل شخصيتين قياديه وقويه مرت على الانديه خالد البلطان وسعود السويلم البقيه ؟؟؟؟؟
لا يهمونك انا مجنونك
يوخر ام الهياط

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