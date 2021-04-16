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الدكتورة العمودي : القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة

منذ 4 دقائق
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الدكتورة العمودي : القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة

الرياض (صدى):
أكدت عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس لجنة التحكيم بمسابقة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنات في دورتها الـ 22، الدكتورة إيمان بنت عبد الله العمودي، أن من توفيق الله جل وعلا لهذه البلاد، أن هيأ لها ولاة أمر جعلوا العنايةَ بالقرآن الكريم محطَّ اهتمامهم، وخدمتَه من أهم أولوياتهم، على مر العهود الطويلة.

جاء ذلك في تصريح لها بمناسبة انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة بالعاصمة الرياض، حيث شارك في التصفيات الأولية هذا العام 4300 متسابق ومتسابقة من جميع مناطق المملكة، وتم ترشيح 131 منهم للتصفيات النهائية التي تستمر حتى الخامس من شهر رمضان المبارك, وتقام لأول مرة عن بعد؛ تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفادت أنه تم تخصيص فرع في هذه الدورة لأبناء شهداء الواجب، وهذه الالتفاتة الكريمة تأتي من باعث الانتماء الوطني الوجداني، والولاء لكل من يحمي حِمى الوطن، الذي هو واجب الجميع، فبارك الله هذه الجهود، ورحم الله مرابطينا الجنود.

الرياض

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أحدث التعليقات

برنس
الله لا يردك
برنس
تفاهه
واضح*** وصريح***
صدق الشاعر حين قال، ياخطر وأنت الخطر ومنك الخطر،،،،من تعرض للخطر عمره خطير، الله يرحمه ويغفر له.
واضح*** وصريح***
صدق الشاعر حين قال، ياخطر وأنت الخطر ومنك الخطر،،،،من تعرض للخطر عمره خطير، الله يرحمه ويغفر له.
عدوان العدوان
خلي المتخلفين ياخذون عبره هذا اسد حيوان م يعرفه شي

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