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بالفيديو.. سيول قوية تجرف "جيب شاص" في الطائف

منذ 3 دقائق
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بالفيديو.. سيول قوية تجرف "جيب شاص" في الطائف

الطائف (صدى):
جرفت السيول القوية التي تشهدها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها مركبة من نوع جيب "شاص"، بعدما علق صاحبها أثناء محاولته المرور.

أظهر ذلك مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل للاجتماعي للسيول السريعة وهي تجرف السيارة، وشخص يقف على جانب الطريق قيل إنه قائدها.

وكان المركز الوطني للأرصاد حذر اليوم، من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 6 من صباح غد الجمعة، الجموم، والخرمة، والطائف، والكامل، والأجزاء المجاورة لها.

الطائف

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أحدث التعليقات

برنس
الله لا يردك
برنس
تفاهه
واضح*** وصريح***
صدق الشاعر حين قال، ياخطر وأنت الخطر ومنك الخطر،،،،من تعرض للخطر عمره خطير، الله يرحمه ويغفر له.
واضح*** وصريح***
صدق الشاعر حين قال، ياخطر وأنت الخطر ومنك الخطر،،،،من تعرض للخطر عمره خطير، الله يرحمه ويغفر له.
عدوان العدوان
خلي المتخلفين ياخذون عبره هذا اسد حيوان م يعرفه شي

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