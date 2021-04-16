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متحدث الصحة يعلق على تقليد شخصيته من قبل الفنان حبيب الحبيب

منذ 9 ساعات
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متحدث الصحة يعلق على تقليد شخصيته من قبل الفنان حبيب الحبيب

الرياض (صدى):
علق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي تقليده من قبل الفنان حبيب الحبيب في برنامج "استوديو 21".

وكتب العبد العالي عبر حسابه في "تويتر" تعليقاً على الفيديو: " شكلي كنت شديد في المؤتمر الله يسعدكم ،ولمجتمعنا الغالي كل عام وأنتم بخير، ولكم كل المودة والتوقير، ودوماً نرجو الله لكم الصحة والسلامة والعافية".

يذكر أن الفنان حبيب الحبيب حاكى في برنامج "استوديو 21" الساخر، المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة للكشف عن مستجدات كورونا الذي يتحدث فيه الدكتور محمد العبد العالي، ووجه خلاله العديد من الرسائل شديدة اللهجة للمجتمع بطريقة ساخرة.

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وزارة الصحة
حبيب الحبيب

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 354
منذ 8 ساعات
شتان بين الاثنين
المتحدث الدكتور يتعب من اجل صحة الوطن والمواطن
والثاني يتعب من اجل السخرية من الوطن والمواطن
الدكتور له قدر عالي بين المسؤولين والمواطن
اما الاخر فلا قدر لديه لدي المسؤولين والمواطن
الريان
الريان عدد التعليقات : 2726
منذ 7 ساعات
ب العكس الفن الدراميكي ممكن يوصل الرساله للمجتمع الصغير والكبير
وبشكل اسرع من المتحدث نفسه
الريان
الريان عدد التعليقات : 2726
منذ 7 ساعات
ب العكس الفن الدراميكي ممكن يوصل الرساله للمجتمع الصغير والكبير
وبشكل اسرع من المتحدث نفسه
ازعيم
ازعيم عدد التعليقات : 1
منذ 6 ساعات
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أحدث التعليقات

ابو وليد
اخ sami -- بذمتك وانت مسلم وصايم هل ترضى هذه الحركه لعزيز لديك حتى لو كانت من علج مغربي
ابو جواد
صرنا اضحوكه للعالم وسترون اسوء من حركات حمدالله وبيتروس مادامت هذي عقوباتكمـ انتظرو الاقبح من ذلگ حينها ستندمون
ابو وليد
لاحول ولا قوة الا بالله -- ان تكون ابو خرقه لابد ان تكذب --لكن ان تكذب وانت ترى وتسمع وتشاهد -- الله لايحلك ولا يبيحك -- نريد تدخل نزاهه لنرى النزاهه الحقيقيه فنحن لن نكذب اعييننا -- ودولتنا عادلة
ابو وليد
وينك يا نزاهه انتي شفتي مثلنا بالظبط -- تدخلي لو سمحتي -- الا اذا كان هناك ناس فوق القانون -- حنا ماندري
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم

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