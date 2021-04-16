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سكني يفاجئ الجميع بإطلاق خدمة جديدة
منذ 10 ساعات
4293
الرياض (صدى):
دشن برنامج سكني منصة وتطبيق سكني المطور في ملتقى سكني لتصبح الوجهة العقارية الأولى التي تقدم لأهالينا المستفيدين تجربة سهلة ومتطورة.
وأطلق برنامج سكني خدمة التمويل الإلكتروني، والتي تمكّن المستفيد من إتمام إجراءات التمويل إلكترونياً.
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الوجهة العقارية
التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو وليد
اخ sami -- بذمتك وانت مسلم وصايم هل ترضى هذه الحركه لعزيز لديك حتى لو كانت من علج مغربي
ابو جواد
صرنا اضحوكه للعالم وسترون اسوء من حركات حمدالله وبيتروس مادامت هذي عقوباتكمـ انتظرو الاقبح من ذلگ حينها ستندمون
ابو وليد
لاحول ولا قوة الا بالله -- ان تكون ابو خرقه لابد ان تكذب --لكن ان تكذب وانت ترى وتسمع وتشاهد -- الله لايحلك ولا يبيحك -- نريد تدخل نزاهه لنرى النزاهه الحقيقيه فنحن لن نكذب اعييننا -- ودولتنا عادلة
ابو وليد
وينك يا نزاهه انتي شفتي مثلنا بالظبط -- تدخلي لو سمحتي -- الا اذا كان هناك ناس فوق القانون -- حنا ماندري
ADEL ALADEL
اللهم استر واصلح اولدنا واولاد المسلمين والله يا اخوان صدق الاخ الذي قال اننا اعطيناء السفهاء اكبر من حجمهم يكتب عنهم مشاهير الميديا للاسف والبعص يتابعهم هل المشاهر صارو قدوت شبابنا اللهم سلم سلم
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