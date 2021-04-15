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بالفيديو.. عبدالرحمن الفاضل يكشف تعليق الملك سلمان حينما رأى حقل شيبة

منذ ساعة
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بالفيديو.. عبدالرحمن الفاضل يكشف تعليق الملك سلمان حينما رأى حقل شيبة

الرياض (صدى):
كشف مدير مصفاة أرامكو بالرياض، المهندس عبدالرحمن الفاضل، عن تعليق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - حينما رأى حقل شيبة.

وقال المهندس عبدالرحمن الفاضل، خلال مشاركته مع برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية": "حينما جاء الملك سلمان في 2016 للمنطقة الشرقية افتتح بعض المعامل بزيارتها رسميًا والبعض الآخر لبعدها تابعها عن بعد ومنها معمل شيبة".

وأوضح "الفاضل" أن خادم الحرمين الشريفين حينما رأى حقل شيبة قال:"الحمد لله أن الربع الخالي لم يعد خالي بل يعج بالنشاط"؛ حيث ينتج مليون ونصف برميل على الرغم من وجوده في منطقة نائية.

وأضاف:" الحمد لله إن (نعمة النفط) وقعت في أيدٍ أمينة، الأهم هو من يدير النفط... ومخرون العراق من النفط 150 مليار، وتنتج 5 مليون برميل، وما فيها كهرب!".

أرامكو
الملك سلمان
عبدالرحمن الفاضل
حقل شيبة
الليوان

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أحدث التعليقات

برنس
الله لا يردك
برنس
تفاهه
واضح*** وصريح***
صدق الشاعر حين قال، ياخطر وأنت الخطر ومنك الخطر،،،،من تعرض للخطر عمره خطير، الله يرحمه ويغفر له.
واضح*** وصريح***
صدق الشاعر حين قال، ياخطر وأنت الخطر ومنك الخطر،،،،من تعرض للخطر عمره خطير، الله يرحمه ويغفر له.
عدوان العدوان
خلي المتخلفين ياخذون عبره هذا اسد حيوان م يعرفه شي

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