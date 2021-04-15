الأهلي يتلقى هزيمة قاسية على يد استقلال طهران

طلال الغامدي (صدى):
تلقى النادي الأهلي هزيمة قاسية أمام نادي استقلال طهران الإيراني بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث تقدم فارشيد إسماعيل بالدقيقة الخامسة وأدرك عمر السومة التعادل في الدقيقة 27، وتقدم الاستقلال مجددًا في الشوط الثاني عن طريق محمد نادري بالدقيقة 54، بعد خطأ دفاعي لا يغتفر وقع فيه البديل علي الأسمري.
وفي الدقيقة 67، سجل مهدي غايدي الهدف الثالث للفريق الإيراني بعدما استغل عرضية زاحفة من الجبهة اليمنى ليضع الكرة بكل سهولة في المرمى، وفي الدقيقة 79 أحرز عمر السومة الهدف الثاني للأهلي، بينما في الدقيقة 86 عاد غايدي ليسجل الهدف الثاني له والرابع لاستقلال طهران، وسجل شيخ دياباتي الهدف الخامس في الدقيقة 89.
وتستضيف المملكة 3 مجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، وهي الأولى التي يقع فيها الهلال، والثالثة التي تضم النصر، بجانب الرابعة التي يترأسها الأهلي.