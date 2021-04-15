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سكني يفاجئ الجميع بإطلاق خدمة جديدة
منذ ساعة
2159
الرياض (صدى):
دشن برنامج سكني منصة وتطبيق سكني المطور في ملتقى سكني لتصبح الوجهة العقارية الأولى التي تقدم لأهالينا المستفيدين تجربة سهلة ومتطورة.
وأطلق برنامج سكني خدمة التمويل الإلكتروني، والتي تمكّن المستفيد من إتمام إجراءات التمويل إلكترونياً.
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التعليقات
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أحدث التعليقات
نجاة محمد
اولا هو من قوات الصاعقة و هم يأكلون الثعابين وحتي وهي حية و الفلوس كانت غير حقيقية و لزوم الشغل ومن اجمل المسلسلات مسلسل محمد رمضان قصة و حوار و تمثيل
أبوخالد-أبها.
تقول العرب : كل فتاة بأبيها معجبة . العرب عندهم حساسيه .. حتى من النسمه الخفيفه يخافون .. لاتقتلع الأشجار .. الله يكفينا شر الوسوسه ..!!؟؟.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. يا حمامه غريبه .. منين هي جايه ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
أبوخالد-أبها.
ولفتت إلى أن في حال حدوث أحد الحالات التالية يمكن للمرء تقديم بلاغ عن مخالفة في ضريبة القيمة المضافة .. ==================================================================== هذي شغلتكم أنتم .. مافيه داعي نضحك على أنفسنا .. ونطلب من الناس يقدمون بلاغ .. فاضين لهذي الدرجه .. أصلا كل شي واضح .. قطعه ثمنها 5 ريالات منذ زمن الضريبة السابقه 5% أصبحت القطعه ب 5,75 ريال .....!!؟؟ مالذي حصل ..!!؟؟ التاجر أضاف الضريبة اللاحقه مع السابقه .. وأخذها من المشتري .. دفع ال 15% للجهات المستحقه .. وأخذ ال 5% السابقه له ..!!؟؟ أليس هذا الحاصل .. في كل مكان ..!!؟؟ ألم يكن الواجب أن يتم إحتساب الضريبة السابقه ال 5% وإضافة 10 % عليها .. ليصبح المجموع 15% تسلم للجهات المستحقه .. بدلا من إضافة ال 15% فوق ال 5% السابقه .. كل مشكلة تحدث .. يتحمل المواطن تبعاتها .. وينعم بها التجار والمهنيين ..!!؟؟ ال 200 ريال التي فرضت على العمال .. كان العامل سابقا أجرته اليوميه .. أو تكلفته المهنيه منخفضة .. بعد فرض ال200ريال .. قفزت الأسعار قفزة هائله .. وفرض العمال والمهنيين أسعارا جديدة على السوق مرتفعة ومبالغ فيها .. فكانت ال200ريال التي فرضت عليهم مكسبا لهم .. وضررا على المواطن .
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