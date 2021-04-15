أجمك الأوزبكي ينتزع نقطة من أمام الهلال بدوري أبطال آسيا 

نواف السالم (صدى):
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)،مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره أجمك الأوزبكي ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فهد بن فيصل "الملز" بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.
وتقدم أجمك في الدقيقة 11 بهدف عن طريق اللاعب زافار بولبونوف، بينما سجل اللاعب سردور رحمانوف مدافع أجمك، هدف بخطأ في مرماه، بصناعة رائعة من محمد البريك في الدقيقة 27.
وأحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 36 الأرجنتيني لوسيانو فييتو، بعد استغلاله لعرضية مميزة من جانب أندريه كاريلو، بينما سجل الهدف الثاني لأجمك اللاعب سنجر شاه في الدقيقة 70.
وستقام مباريات الجولة الثانية الأحد 18 أبريل، بين شباب الأهلي والهلال، وكذلك أجمك والاستقلال الايراني.