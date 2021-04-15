الأعداد السابقة للصحيفة

أجمك الأوزبكي ينتزع نقطة من أمام الهلال بدوري أبطال آسيا 

منذ ساعة
1781
أجمك الأوزبكي ينتزع نقطة من أمام الهلال بدوري أبطال آسيا 

نواف السالم (صدى):
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2)،مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أمام نظيره أجمك الأوزبكي ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير فهد بن فيصل "الملز" بالرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وتقدم أجمك في الدقيقة 11 بهدف عن طريق اللاعب زافار بولبونوف، بينما سجل اللاعب سردور رحمانوف مدافع أجمك، هدف بخطأ في مرماه، بصناعة رائعة من محمد البريك في الدقيقة 27.

وأحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 36 الأرجنتيني لوسيانو فييتو، بعد استغلاله لعرضية مميزة من جانب أندريه كاريلو، بينما سجل الهدف الثاني لأجمك اللاعب سنجر شاه في الدقيقة 70.

وستقام مباريات الجولة الثانية الأحد 18 أبريل، بين شباب الأهلي والهلال، وكذلك أجمك والاستقلال الايراني.

الهلال
دوري أبطال آسيا
أجمك

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
اولا هو من قوات الصاعقة و هم يأكلون الثعابين وحتي وهي حية و الفلوس كانت غير حقيقية و لزوم الشغل ومن اجمل المسلسلات مسلسل محمد رمضان قصة و حوار و تمثيل
أبوخالد-أبها.
تقول العرب : كل فتاة بأبيها معجبة . العرب عندهم حساسيه .. حتى من النسمه الخفيفه يخافون .. لاتقتلع الأشجار .. الله يكفينا شر الوسوسه ..!!؟؟.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. يا حمامه غريبه .. منين هي جايه ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
أبوخالد-أبها.
ولفتت إلى أن في حال حدوث أحد الحالات التالية يمكن للمرء تقديم بلاغ عن مخالفة في ضريبة القيمة المضافة .. ==================================================================== هذي شغلتكم أنتم .. مافيه داعي نضحك على أنفسنا .. ونطلب من الناس يقدمون بلاغ .. فاضين لهذي الدرجه .. أصلا كل شي واضح .. قطعه ثمنها 5 ريالات منذ زمن الضريبة السابقه 5% أصبحت القطعه ب 5,75 ريال .....!!؟؟ مالذي حصل ..!!؟؟ التاجر أضاف الضريبة اللاحقه مع السابقه .. وأخذها من المشتري .. دفع ال 15% للجهات المستحقه .. وأخذ ال 5% السابقه له ..!!؟؟ أليس هذا الحاصل .. في كل مكان ..!!؟؟ ألم يكن الواجب أن يتم إحتساب الضريبة السابقه ال 5% وإضافة 10 % عليها .. ليصبح المجموع 15% تسلم للجهات المستحقه .. بدلا من إضافة ال 15% فوق ال 5% السابقه .. كل مشكلة تحدث .. يتحمل المواطن تبعاتها .. وينعم بها التجار والمهنيين ..!!؟؟ ال 200 ريال التي فرضت على العمال .. كان العامل سابقا أجرته اليوميه .. أو تكلفته المهنيه منخفضة .. بعد فرض ال200ريال .. قفزت الأسعار قفزة هائله .. وفرض العمال والمهنيين أسعارا جديدة على السوق مرتفعة ومبالغ فيها .. فكانت ال200ريال التي فرضت عليهم مكسبا لهم .. وضررا على المواطن .

أخر الأخبار

متحدث الصحة يعلق على تقليد شخصيته من قبل الفنان حبيب الحبيب
متحدث الصحة يعلق على تقليد شخصيته من قبل الفنان حبيب الحبيب
منذ 7 دقائق 1333
حسين الشريف : لا يوجد " رِجال " يستطيعون قيادة الأهلي في الوضع الحالي
حسين الشريف : لا يوجد " رِجال " يستطيعون قيادة الأهلي في الوضع الحالي
منذ 16 دقيقة 200
وليد الفراج : 3 فرق سعودية مشاركة في آسيا ونتائجهم تسد النفس
وليد الفراج : 3 فرق سعودية مشاركة في آسيا ونتائجهم تسد النفس
منذ 17 دقيقة 254
عادل التويجري : ما حدث في مباراة الهلال استهتار من اللاعبين وهذه رسالتي لهم
عادل التويجري : ما حدث في مباراة الهلال استهتار من اللاعبين وهذه رسالتي لهم
منذ 18 دقيقة 241
الأهلي يتلقى هزيمة قاسية على يد استقلال طهران
الأهلي يتلقى هزيمة قاسية على يد استقلال طهران
منذ 18 دقيقة 1458
المرأة والرجل الرومانسي
المرأة والرجل الرومانسي
منذ 41 دقيقة 546
الخيال جاب العيد فيهم
الخيال جاب العيد فيهم
منذ 43 دقيقة 404
الشايب ما همه شيء
الشايب ما همه شيء
منذ 43 دقيقة 332
سكني يفاجئ الجميع بإطلاق خدمة جديدة 
سكني يفاجئ الجميع بإطلاق خدمة جديدة 
منذ ساعة 2157
 "فييتو" يكشف عن سبب عدم استكماله مباراة الهلال وأجمك وطبيعة إصابته 
 "فييتو" يكشف عن سبب عدم استكماله مباراة الهلال وأجمك وطبيعة إصابته 
منذ ساعة 1886