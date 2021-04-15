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شاهد.. سجال وتبادل اتهامات في مؤتمر صحفي بين أوغلو ووزير خارجية اليونان

منذ ساعة
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شاهد.. سجال وتبادل اتهامات في مؤتمر صحفي بين أوغلو ووزير خارجية اليونان

وكالات (صدى):
شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا خارجية اليونان وتركيا الاتهامات، اليوم "الخميس" في أنقرة، تبادل الاتهامات بينهما بشأن عدد من الملفات.

واشتكى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، من قيام تركيا بالتنقيب واستكشاف الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، كما اتهم تركيا بعدم التقيّد بالاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل في العام 2016 لاستضافة المهاجرين الساعين لطلب اللجوء في أوروبا.

وردّ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قائلا "إذا وجّهت اتهامات شديدة لبلدي وشعبي أمام الصحافة، فيجب عليّ الرد على ذلك".

وتابع تشاوش أوغلو "إذا كنت ترغب في استمرار التوتر بيننا، فإن ذلك ممكن". وأضاف "إذا مضينا قدما في تبادل الاتهامات هنا، سيكون لدينا الكثير لنقوله".

واستمر السجال الذي دار بينهما في المؤتمر، وانتهى الموقف بتوجيه ديندياس دعوة إلى تشاوش أوغلو لزيارة أثينا، وغادر الوزيران المؤتمر الصحافي بعدما تبادلا الابتسامات وبعض المجاملات.

يذكر أن أنقرة أعلنت الشهر الماضي أن ديندياس سيزور تركيا للتحضير لقمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وريس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

تركيا
نيكوس ديندياس
مولود تشاوش أوغلو

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
اولا هو من قوات الصاعقة و هم يأكلون الثعابين وحتي وهي حية و الفلوس كانت غير حقيقية و لزوم الشغل ومن اجمل المسلسلات مسلسل محمد رمضان قصة و حوار و تمثيل
أبوخالد-أبها.
تقول العرب : كل فتاة بأبيها معجبة . العرب عندهم حساسيه .. حتى من النسمه الخفيفه يخافون .. لاتقتلع الأشجار .. الله يكفينا شر الوسوسه ..!!؟؟.
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههه .. يا حمامه غريبه .. منين هي جايه ...!!
ابو محمد 😎 ✍️
تماام ..
أبوخالد-أبها.
ولفتت إلى أن في حال حدوث أحد الحالات التالية يمكن للمرء تقديم بلاغ عن مخالفة في ضريبة القيمة المضافة .. ==================================================================== هذي شغلتكم أنتم .. مافيه داعي نضحك على أنفسنا .. ونطلب من الناس يقدمون بلاغ .. فاضين لهذي الدرجه .. أصلا كل شي واضح .. قطعه ثمنها 5 ريالات منذ زمن الضريبة السابقه 5% أصبحت القطعه ب 5,75 ريال .....!!؟؟ مالذي حصل ..!!؟؟ التاجر أضاف الضريبة اللاحقه مع السابقه .. وأخذها من المشتري .. دفع ال 15% للجهات المستحقه .. وأخذ ال 5% السابقه له ..!!؟؟ أليس هذا الحاصل .. في كل مكان ..!!؟؟ ألم يكن الواجب أن يتم إحتساب الضريبة السابقه ال 5% وإضافة 10 % عليها .. ليصبح المجموع 15% تسلم للجهات المستحقه .. بدلا من إضافة ال 15% فوق ال 5% السابقه .. كل مشكلة تحدث .. يتحمل المواطن تبعاتها .. وينعم بها التجار والمهنيين ..!!؟؟ ال 200 ريال التي فرضت على العمال .. كان العامل سابقا أجرته اليوميه .. أو تكلفته المهنيه منخفضة .. بعد فرض ال200ريال .. قفزت الأسعار قفزة هائله .. وفرض العمال والمهنيين أسعارا جديدة على السوق مرتفعة ومبالغ فيها .. فكانت ال200ريال التي فرضت عليهم مكسبا لهم .. وضررا على المواطن .

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