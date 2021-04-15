شاهد.. سجال وتبادل اتهامات في مؤتمر صحفي بين أوغلو ووزير خارجية اليونان

وكالات (صدى):
شهد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزيرا خارجية اليونان وتركيا الاتهامات، اليوم "الخميس" في أنقرة، تبادل الاتهامات بينهما بشأن عدد من الملفات.
واشتكى وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، من قيام تركيا بالتنقيب واستكشاف الغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، كما اتهم تركيا بعدم التقيّد بالاتفاق الذي أبرمته مع بروكسل في العام 2016 لاستضافة المهاجرين الساعين لطلب اللجوء في أوروبا.
وردّ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو قائلا "إذا وجّهت اتهامات شديدة لبلدي وشعبي أمام الصحافة، فيجب عليّ الرد على ذلك".
وتابع تشاوش أوغلو "إذا كنت ترغب في استمرار التوتر بيننا، فإن ذلك ممكن". وأضاف "إذا مضينا قدما في تبادل الاتهامات هنا، سيكون لدينا الكثير لنقوله".
واستمر السجال الذي دار بينهما في المؤتمر، وانتهى الموقف بتوجيه ديندياس دعوة إلى تشاوش أوغلو لزيارة أثينا، وغادر الوزيران المؤتمر الصحافي بعدما تبادلا الابتسامات وبعض المجاملات.
يذكر أن أنقرة أعلنت الشهر الماضي أن ديندياس سيزور تركيا للتحضير لقمة بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وريس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.