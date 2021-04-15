 "فايزر" تصدم المحصنين: ستحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح

واشنطن (صدى):
قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن الناس سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرا من تلقي التطعيم بالكامل.
وأشار:" من المحتمل أن يحتاج الأشخاص إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنويا".
وأضاف أن اللقاحات ستكون أداة مهمة في مكافحة المتغيرات شديدة العدوى، بحسب "سي إن بي سي".
وكانت شركة فايزر قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن لقاحها كوفيد-19 كان فعالا بنسبة تزيد عن 91٪ في الحماية من فيروس كورونا وأكثر من 95٪ فعال ضد المرض الشديد لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.