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 "فايزر" تصدم المحصنين: ستحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح

منذ ساعة
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 "فايزر" تصدم المحصنين: ستحتاجون إلى جرعة ثالثة من اللقاح

واشنطن (صدى):
قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إن الناس سيحتاجون "على الأرجح" إلى جرعة ثالثة من لقاح كوفيد-19 في غضون 12 شهرا من تلقي التطعيم بالكامل.

وأشار:" من المحتمل أن يحتاج الأشخاص إلى التطعيم ضد فيروس كورونا سنويا".

وأضاف  أن اللقاحات ستكون أداة مهمة في مكافحة المتغيرات شديدة العدوى، بحسب "سي إن بي سي".

وكانت شركة فايزر قالت في وقت سابق من هذا الشهر، إن لقاحها كوفيد-19 كان فعالا بنسبة تزيد عن 91٪ في الحماية من فيروس كورونا وأكثر من 95٪ فعال ضد المرض الشديد لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية.

لقاح كورونا
شركة فايزر
المحصنين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
التيس والله اللي كتب العنوان .. مايفرق عن هااللي يصايحن كل ماثغى الخروف ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ..
عبدالله
اللقاح فقط يحمي ان شاء الله من تطور المرض والدخول للمستشفى ولكنه لا يمنع الاصابه. التطعيم يجعل الفيروس المميت مثل الانفلونزا او نزلة البرد، ايام وتروح.
خبير زمانه
الحامي الله ثم تقويه مناعه الجسم بالتغذيه الصحيه السليمه وتناول الثوم و الحلبه والحبه السوداء وممارسه الرياضه واتباع تعليمات وزارة الصحه من لبس الكمام والتباعد وغسيل الايدي والتعقيم يكون الجسم قوي ومقاوم لكرونا اما اللقحات هي مخففه وداعمه وليست علاج شافي
عبدالله
التطعيم يقيك بإذن الله من تطور المرض والدخول للمستشفى او العناية المركزة باذن الله. ويصبح مثل الانفلونزا، ايام ويروح. هذي فايده اللقاح.

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