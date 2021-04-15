الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. خالد الفراج يقلد شقيقه في برنامج استوديو 21

منذ ساعة
2595
شاهد.. خالد الفراج يقلد شقيقه في برنامج استوديو 21

علي القحطاني (صدى):
قام الممثل خالد الفراج بتقليد شقيقه الإعلامي، وليد الفراج، الذي يقدم برنامجه الرياضي "الدوري مع وليد" على قناة SBS.

واستعرض خالد، في برنامجه استديو 21 المذاع على قناة mbc، بطريقة كوميدية كيف يتعامل شقيقه مع ضيوف البرنامج، وكذلك المناقشات التي تحتدم بين الضيوف بطريقة ساخرة.

ولفتت الحلقة انتباه وليد الفراج، وإعاد نشر الفيديو المتعلق بها على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق عليها وكتب:" يصير خير يا خالد، ماراح تعقل الا لما نرجع لسوالف اول، شكلي من زمان ما ضبطتك، الوعد الليلة الساعة 1 بعد منتصف الليل في قناة SBC، ياويلك من ابوفهد، ومن سمير عثمان".

وحظي الفيديو بتداول كبير على منصات التواصل الاجتماعي من متابعي الإعلامي مشيدين بطرافة الفقرة.

خالد الفراج
الدوري مع وليد
برنامج استوديو 21

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
التيس والله اللي كتب العنوان .. مايفرق عن هااللي يصايحن كل ماثغى الخروف ..
ابو محمد 😎 ✍️
مقروده ..
عبدالله
اللقاح فقط يحمي ان شاء الله من تطور المرض والدخول للمستشفى ولكنه لا يمنع الاصابه. التطعيم يجعل الفيروس المميت مثل الانفلونزا او نزلة البرد، ايام وتروح.
خبير زمانه
الحامي الله ثم تقويه مناعه الجسم بالتغذيه الصحيه السليمه وتناول الثوم و الحلبه والحبه السوداء وممارسه الرياضه واتباع تعليمات وزارة الصحه من لبس الكمام والتباعد وغسيل الايدي والتعقيم يكون الجسم قوي ومقاوم لكرونا اما اللقحات هي مخففه وداعمه وليست علاج شافي
عبدالله
التطعيم يقيك بإذن الله من تطور المرض والدخول للمستشفى او العناية المركزة باذن الله. ويصبح مثل الانفلونزا، ايام ويروح. هذي فايده اللقاح.

أخر الأخبار

أجمك الأوزبكي ينتزع نقطة من أمام الهلال بدوري أبطال آسيا 
أجمك الأوزبكي ينتزع نقطة من أمام الهلال بدوري أبطال آسيا 
منذ 33 ثانية 1020
اهم شيء ترد عليه
اهم شيء ترد عليه
منذ 9 دقائق 279
فتاة تفاجئ مذيع بالرد
فتاة تفاجئ مذيع بالرد
منذ 10 دقائق 212
اغرب تصرف من حارس مرمى
اغرب تصرف من حارس مرمى
منذ 10 دقائق 188
شاهد.. سجال وتبادل اتهامات في مؤتمر صحفي بين أوغلو ووزير خارجية اليونان
شاهد.. سجال وتبادل اتهامات في مؤتمر صحفي بين أوغلو ووزير خارجية اليونان
منذ 20 دقيقة 1412
‏أبها ينتصر ويؤزم أوضاع العين في الدوري 
‏أبها ينتصر ويؤزم أوضاع العين في الدوري 
منذ 25 دقيقة 1521
مطار الملك فهد دولي للمحصنين: مين مستعد
مطار الملك فهد دولي للمحصنين: مين مستعد
منذ 31 دقيقة 1785
بالفيديو.. سجاد المسجد النبوي بشريحة إلكترونية تحمل معلومات السجادة ومواعيد غسلها
بالفيديو.. سجاد المسجد النبوي بشريحة إلكترونية تحمل معلومات السجادة ومواعيد غسلها
منذ 36 دقيقة 1593
حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم
حساب المواطن يستقبل طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم
منذ 40 دقيقة 1655
بالصور.. محمد رمضان يُشعل أحداث مسلسله "موسى"بـ"أكلة ثعابين"
بالصور.. محمد رمضان يُشعل أحداث مسلسله "موسى"بـ"أكلة ثعابين"
منذ 51 دقيقة 605