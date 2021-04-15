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شاهد.. الحبيب يقلد متحدث الصحة في "ستوديو 21":"طلعتوني من طوري يا ناس"

منذ ساعة
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شاهد.. الحبيب يقلد متحدث الصحة في "ستوديو 21":"طلعتوني من طوري يا ناس"

علي القحطاني (صدى):
ظهر الفنان حبيب الحبيب، يقلد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في برنامج “ستوديو 21” الساخر.

وقال حبيب الحبيب خلال تقليده متحدث الصحة في مؤتمر لوزارة الصحة للحديث عن كورونا:" انثبروا في بيوتكم يعني مليون مرة أطلع وأنصح وأقول أقعدوا في بيوتكم بلاش هذي التجمعات اللي ما تنقل إلا المرض".

وأضاف:" جبتوا لي المرض ما عاد صرت أقعد في بيتنا صرت 24 ساعة أقابلكم أنا ما عندي شغلة إلا أنتم ألبسوا كماماتكم وأنتوا طالعين عقموا إيديكم 20 ألف مرة أقول هذا الكلام".

وتابع:"يا ناس طلعتوني من طوري يا ناس أنا ما عاد أقدر استحمل خلاص، وأنتم الشياب والعجز المترززين في البيت ياللي ما تبون تأخذون اللقاح ليش!".

 

وزارة الصحة
حبيب الحبيب
محمد العبدالعالي
برنامج “ستوديو 21”

التعليقات

زائر
زائر عدد التعليقات : 4730
منذ 55 دقيقة
بصراحة هذي اسقاط على متحدث الصحة المحترم ولابد من محاسبة من يسقط على اي جهة حكومية
*******
******* عدد التعليقات : 197
منذ 49 دقيقة
كنت اتوقع ييطيح خشمك بأي لحظة ::::
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 127067
منذ 45 دقيقة
انا لو مكان المتحدث عبد العال لأعطيك بدل التطعيمه ثنتين ، في كل عضد وحده ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 8040
منذ 33 دقيقة
الكوميديا المصطنعة / المبتذلة دخيلة على الكوميديا الاحترافية العفوية / التقليدية الهادفة.
تكفى قولي لي كم تكلفت هذه الحلقة وأخصموا حقها على المدير
ابو براء
ابو براء عدد التعليقات : 54
منذ 25 دقيقة
قال اللي ما يقدر يقوله متحدث الصحة ههههههههه

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحلو حلو بكل انواعه😊
المحقق
كاذب هو و أخوانه ذبحوها
خالد
للأسف بعض الشباب مقفلة معهم رمضان.. شوف مقاطعهم في اليوتيوب كل يوم مضاربة في نهار رمضان...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.
ابو محمد 😎 ✍️
الحامي هو الله والواقي هو الله .. لا شيء ينفع إلا بإرادة الله ..

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