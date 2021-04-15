شاهد.. قصة "غالية البقمية" التي ظنوها العثمانيين ساحرة بعد أن هزمت جيوشهم

علي القحطاني (صدى):
استعرض أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، قصة المواطنة "غالية البقمية" التي ظنّوها ساحرة بعد أن هزمت جيوش العثمانيين وحطّمت معنويات مرتزقتهم وألحقت بهم الخسارة تلو الخسارة
وذكر، خلال استضافته في برنامج "العصملي"، مدينة تربة احتضنت الكثير من العرب الذين فروا من ضلال الدولة العثمانية، وكانوا يعيشون تحت حماية الأمير حمد بن عبدالله.
وتحرك طوسون باشا، والي العثمانيين من الحجاز إلى تربة من أجل هدم المكان الذي يحتمي به العرب الفارين من الدولة العثمانية، وكان الأمير حمد بن عبدالله حينها يصارع المرض، فتناولت زوجته الراية وشجعت أهل تربة على مواجهة العثمانيين، ونجحوا بالفعل في هزيمتهم، فظن العثمانيين أنها ساحرة.