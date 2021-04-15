الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. قصة "غالية البقمية" التي ظنوها العثمانيين ساحرة بعد أن هزمت جيوشهم

منذ 33 دقيقة
1634
شاهد.. قصة "غالية البقمية" التي ظنوها العثمانيين ساحرة بعد أن هزمت جيوشهم

علي القحطاني (صدى):
استعرض أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، طلال الطريفي، قصة المواطنة "غالية البقمية" التي ظنّوها ساحرة بعد أن هزمت جيوش العثمانيين وحطّمت معنويات مرتزقتهم وألحقت بهم الخسارة تلو الخسارة

وذكر، خلال استضافته في برنامج "العصملي"، مدينة تربة احتضنت الكثير من العرب الذين فروا من ضلال الدولة العثمانية، وكانوا يعيشون تحت حماية الأمير حمد بن عبدالله.

وتحرك طوسون باشا، والي العثمانيين من الحجاز إلى تربة من أجل هدم المكان الذي يحتمي به العرب الفارين من الدولة العثمانية، وكان الأمير حمد بن عبدالله حينها يصارع المرض، فتناولت زوجته الراية وشجعت أهل تربة على مواجهة العثمانيين، ونجحوا بالفعل في هزيمتهم، فظن العثمانيين أنها ساحرة.

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ساحرة
برنامج "العصملي
طوسون باشا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفترة المتصلة هي دلالة تمثيل لدرجة الثقل والفترات المنفصلة أو المتصلة هي دلالة لتمثيل درجة الثقالة المحددة لدرجة الفراغ البنائية التي تمثل لدرجة الثقالة الفراغية الممثلة لدرجات الثقل أو درجات الفراغ الممثلة لدرجة الثقالة المغناطيسية التي تمثل عدديا لوحدات الثقل خلف المحور الممثلة لوحدة ثقل العنصر ومجموع ذراته العددي المكافيء الممثل لوحدة العنصر الممثل الممثلة للوحدة المغناطيسية، وتمثل عدديا بشكل مستقل لدرجة المغناطيسية الممثلة لوحدة مجموع ذرات العناصر المكافئة حول ذرة العنصر الممثلة
ابوبدر
فيه ناس مشكلجية ويدورون شر . ولا عندهم لا قيم ولا مبادىء ولا يحترمون الشهر الفضيل.
د محمد ماجد بخش
مجموع الذرات حول الذرة هي ما يمثل وبشكل وحدة العنصر في وحدة المغناطيسية الثقالية الفراغية الممثلة بوحدة الذرة المتجانسة
مطر الاسود
اذا كان هذه هي اخلاق من يعدون نخبة المجتمع والقائمين بامره فالسوقة والرعاع لا عتب عليهم وكما قبل اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
د محمد ماجد بخش
الدرجة المغناطيسية الفراغية العددية المنتظمة في تمثيل وحدة التأثير المرتبطة بتمثيل درجة الثقل أو الكتلة الكلية المؤثرة في العنصر & والدرجة المغناطيسية الفراغية العددية البنائية المحورية الممثلة بوحدة ثقل المركز والمقابلة لوحدة الثقل الكلية الممثلة لوحدة مجموع ذرات العناصر الرابطة الممثلة بوحدة العنصر الممثل لكتلة وحدة المجموع الممثلة للكتلة الثقالية المغناطيسية

أخر الأخبار

شاهد.. قصة "غالية البقمية" التي ظنوها العثمانيين ساحرة بعد أن هزمت جيوشهم
شاهد.. قصة "غالية البقمية" التي ظنوها العثمانيين ساحرة بعد أن هزمت جيوشهم
منذ 33 دقيقة 1639
رسالة من الدويش لكل من ثبّت التهمة غير الأخلاقية على حمدالله
رسالة من الدويش لكل من ثبّت التهمة غير الأخلاقية على حمدالله
منذ 38 دقيقة 1749
شاهد.. شاب يتحدث عن لحظاته الأولى بعد عملية بتر قدمه
شاهد.. شاب يتحدث عن لحظاته الأولى بعد عملية بتر قدمه
منذ 59 دقيقة 1917
احتراق باص بعد التصادم
احتراق باص بعد التصادم
منذ ساعة 386
سيدة في موقف محرج
سيدة في موقف محرج
منذ ساعة 362
ليتها ارتاحت مكانها
ليتها ارتاحت مكانها
منذ ساعة 394
شاهد.. مرابطو حرس الحدود على مائدة الإفطار
شاهد.. مرابطو حرس الحدود على مائدة الإفطار
منذ ساعة 1944
"النمر" يحسم الجدل بشأن شم العطور وتحديدها لمدى الإصابة بكورونا من عدمه
"النمر" يحسم الجدل بشأن شم العطور وتحديدها لمدى الإصابة بكورونا من عدمه
منذ ساعة 2091
"بيكيه" يعاني من إنزعاجات قبل نهائي كأس ملك إسبانيا
"بيكيه" يعاني من إنزعاجات قبل نهائي كأس ملك إسبانيا
منذ ساعة 1892
بالفيديو.. مشهد لسحابة سوبرسل غرب الخرمة
بالفيديو.. مشهد لسحابة سوبرسل غرب الخرمة
منذ ساعة 2263