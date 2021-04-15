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"بيكيه" يعاني من إنزعاجات قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعة
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"بيكيه" يعاني من إنزعاجات قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، يعاني من بعض الإزعاجات بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وكان اللاعب قد أصيب بالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، خلال مشاركته في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد إشبيلية.

وأضافت التقارير أنه سيتم حقن اللاعب من أجل اللعب بنهائي كأس الملك، وسوف يكون المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، وهو صاحب القرار في المشاركة اللاعب في المباراة من عدمه.

يذكر أن فريق برشلونة سيواجه نظيره أتلتيك بيلباو، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا.

برشلونة
جيرارد بيكيه
أتلتيك بيلباو

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الفترة المتصلة هي دلالة تمثيل لدرجة الثقل والفترات المنفصلة أو المتصلة هي دلالة لتمثيل درجة الثقالة المحددة لدرجة الفراغ البنائية التي تمثل لدرجة الثقالة الفراغية الممثلة لدرجات الثقل أو درجات الفراغ الممثلة لدرجة الثقالة المغناطيسية التي تمثل عدديا لوحدات الثقل خلف المحور الممثلة لوحدة ثقل العنصر ومجموع ذراته العددي المكافيء الممثل لوحدة العنصر الممثل الممثلة للوحدة المغناطيسية، وتمثل عدديا بشكل مستقل لدرجة المغناطيسية الممثلة لوحدة مجموع ذرات العناصر المكافئة حول ذرة العنصر الممثلة
ابوبدر
فيه ناس مشكلجية ويدورون شر . ولا عندهم لا قيم ولا مبادىء ولا يحترمون الشهر الفضيل.
د محمد ماجد بخش
مجموع الذرات حول الذرة هي ما يمثل وبشكل وحدة العنصر في وحدة المغناطيسية الثقالية الفراغية الممثلة بوحدة الذرة المتجانسة
مطر الاسود
اذا كان هذه هي اخلاق من يعدون نخبة المجتمع والقائمين بامره فالسوقة والرعاع لا عتب عليهم وكما قبل اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص
د محمد ماجد بخش
الدرجة المغناطيسية الفراغية العددية المنتظمة في تمثيل وحدة التأثير المرتبطة بتمثيل درجة الثقل أو الكتلة الكلية المؤثرة في العنصر & والدرجة المغناطيسية الفراغية العددية البنائية المحورية الممثلة بوحدة ثقل المركز والمقابلة لوحدة الثقل الكلية الممثلة لوحدة مجموع ذرات العناصر الرابطة الممثلة بوحدة العنصر الممثل لكتلة وحدة المجموع الممثلة للكتلة الثقالية المغناطيسية

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