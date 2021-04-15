"بيكيه" يعاني من إنزعاجات قبل نهائي كأس ملك إسبانيا

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحفية أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه، يعاني من بعض الإزعاجات بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وكان اللاعب قد أصيب بالتواء في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، خلال مشاركته في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ضد إشبيلية.
وأضافت التقارير أنه سيتم حقن اللاعب من أجل اللعب بنهائي كأس الملك، وسوف يكون المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان، وهو صاحب القرار في المشاركة اللاعب في المباراة من عدمه.
يذكر أن فريق برشلونة سيواجه نظيره أتلتيك بيلباو، مساء السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي كأس ملك إسبانيا.