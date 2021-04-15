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شاهد.. قصة شقيقين قادتهما الصدفة لافتتاح مطعم لطبخ الكبدة الجملي في مكة

منذ ساعة
2110
شاهد.. قصة شقيقين قادتهما الصدفة لافتتاح مطعم لطبخ الكبدة الجملي في مكة

مكة المكرمة (صدى):
تحدث شقيقان عن قصة الصدفة التي قادتهما لافتتاح مطعم لطبخ الكبدة الجملي "الحاشي"، والتي تعد وجبة العشاء الشعبية في مكة.

وقال حسن خلال لقاء مع قناة  العربية : “هذه الحكاية كانت صدفة.. أنا وأخويا أبو سمير نبغى نأكل كبدة جملي ومرينا على مطعم وقولتله عمري ما أكلت الجملي.. قالي تعالى أدوقك جملي”.

وتابع:"دقناها ما عجبتني صراحة.. قالي أقولك تعالى نشتغلها بنفسنا"، لافتا:"الصنعة كانت بالنسبة لي جديدة، وأبو سمير خبرة من الوالد.. وكبدتنا كلها طازة".

ورأى أمير:"الكبدة الضاني والجملي لها طعم يختلف في رمضان، فلها أجواء روحانية وحاولنا نتمسك بالعادات القديمة أن العشاء كبدة وبس.. ونحاول نخلي الشغلة ما تندثر".

مكة
مطعم
الكبدة الجملي
الحاشي

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحلو حلو بكل انواعه😊
المحقق
كاذب هو و أخوانه ذبحوها
خالد
للأسف بعض الشباب مقفلة معهم رمضان.. شوف مقاطعهم في اليوتيوب كل يوم مضاربة في نهار رمضان...
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.
ابو محمد 😎 ✍️
الحامي هو الله والواقي هو الله .. لا شيء ينفع إلا بإرادة الله ..

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