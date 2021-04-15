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بالفيديو .. موقف طريف جمع طبيبة الأمراء بالملك سلمان عندما كان أميرًا

منذ 23 دقيقة
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بالفيديو .. موقف طريف جمع طبيبة الأمراء بالملك سلمان عندما كان أميرًا

علي القحطاني (صدى):
روت طبيبة الأمراء، نادية سقطي، موقف طريف جمع بينها وبين خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميرًا.

وذكرت، خلال حديثها في برنامج "لقاء من الصفر" المذاع على قناة mbc، أنها كانت تفحص أحد الأمراء، وعندما شاهدها الملك سلمان ظن أنها تؤذي الطفل، فأوضحت الأمر له، فشكرها وقال لها :"يعطيكي العافية".

واستعادت الطبيبة ذكرياتها في المملكة، مضيفة أنها ولدت في دمشق، وتخرجت من كلية الطب، ثم سافرت إلى المملكة على سبيل الإعارة، لكنها رفضت ترك المملكة، واستمرت فيها حتى الآن منذ ما يقرب من 46 عاما.

ولفتت إلى أن الملك فهد بن عبدالعزيز منحها الجنسية السعودية، مؤكدة إعجابها بكفاءة ومهارات الأطباء السعوديين في المملكة.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك فهد بن عبدالعزيز
طبيبة الأمراء
نادية سقطي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
استمرار تمثيل صعود درجة الثقل في المجموع النووي يعد تمثيلا لزيادة العدد الذري وكل عدد ذري ممثل له عدد فراغي ممثل لدرجة الثقالة المحورية المغناطيسية تمثل بوحدات العدد الذري ووحدات الكتلة الممثلة لبناء وحدة الثقل الذرية التي هي في الواقع وحدة ثقل نووية .
د محمد ماجد بخش
الثقالية المحورية المغناطيسية هي حساب للفراغ المؤثر على مستوى المجموع الثابت الموحد المنتظم بدلالة الكتلة الفراغية القياسية البنائية لكل من وحدات التأثير ووحدات التمثيل لدرجة الثقل العددي الممثل للتراص الفراغي المحقق لتمثيل وحدات الكتلة الوزنية القياسية المكافئة.
د محمد ماجد بخش
اللهم أرزقنا الحلم وأجعله لنا معينا على الصبر على جور الأصدقاء ومكر الأعداء وأذى الجيران
د محمد ماجد بخش
تمثيل مضاعف درجة الثقل الفراغي العددي واستمرار إعادة حسابه بدلالة وحدة الثقل المركزية الممثلة للثقل الفراغي العددي المحوري المغناطيسي المكافيء الممثل لدرجة الكتلة الثقالية المغناطيسية.
المهم
حكم حك الخشم

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