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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

الرياض (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض خاصة الغربية منها، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقني الجوف وتبوك.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 39 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي31 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين وحالة البحر متوسط الموج.

مكة المكرمة
طريف
الخليج العربي
الرياح السطحية
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
استمرار تمثيل صعود درجة الثقل في المجموع النووي يعد تمثيلا لزيادة العدد الذري وكل عدد ذري ممثل له عدد فراغي ممثل لدرجة الثقالة المحورية المغناطيسية تمثل بوحدات العدد الذري ووحدات الكتلة الممثلة لبناء وحدة الثقل الذرية التي هي في الواقع وحدة ثقل نووية .
د محمد ماجد بخش
الثقالية المحورية المغناطيسية هي حساب للفراغ المؤثر على مستوى المجموع الثابت الموحد المنتظم بدلالة الكتلة الفراغية القياسية البنائية لكل من وحدات التأثير ووحدات التمثيل لدرجة الثقل العددي الممثل للتراص الفراغي المحقق لتمثيل وحدات الكتلة الوزنية القياسية المكافئة.
د محمد ماجد بخش
اللهم أرزقنا الحلم وأجعله لنا معينا على الصبر على جور الأصدقاء ومكر الأعداء وأذى الجيران
د محمد ماجد بخش
تمثيل مضاعف درجة الثقل الفراغي العددي واستمرار إعادة حسابه بدلالة وحدة الثقل المركزية الممثلة للثقل الفراغي العددي المحوري المغناطيسي المكافيء الممثل لدرجة الكتلة الثقالية المغناطيسية.
المهم
حكم حك الخشم

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