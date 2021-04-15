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‏شاهد.. شرطة المدينة: لا يمكن دخول أي شخص غير محصن لساحات المسجد النبوي

منذ ساعة
1815
‏شاهد.. شرطة المدينة: لا يمكن دخول أي شخص غير محصن لساحات المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
قال مسؤول أمني بشرطة المدينة المنورة، إنه لا يمكن دخول أي شخص غير محصن لساحات المسجد النبوي.

وأشار خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إلى أن رجال الأمن وجميع العاملين بساحات المسجد النبوي تلقوا اللقاح بسبب احتكاكهم بالزوار.

أوضح أنه تم  وضع طوق أمني حول مداخل والطرق المؤدية للمسجد النبوي كي لا يستطيع الوصول إلى المنطقة المركزية من لم يحصل على التصريح والتطعيم واللقاح اللازم بحسب الأوامر والتعليمات المنظمة لذلك.

وتابع:"هناك تعامل مثمر بين الجهات الأمنية ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي وكذلك وزارة الصحة لتطبيق الخطط الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".

المسجد النبوي
شرطة المدينة المنورة
قناة الإخبارية
فيروس كورونا
لقاح كورونا

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
استمرار تمثيل صعود درجة الثقل في المجموع النووي يعد تمثيلا لزيادة العدد الذري وكل عدد ذري ممثل له عدد فراغي ممثل لدرجة الثقالة المحورية المغناطيسية تمثل بوحدات العدد الذري ووحدات الكتلة الممثلة لبناء وحدة الثقل الذرية التي هي في الواقع وحدة ثقل نووية .
د محمد ماجد بخش
الثقالية المحورية المغناطيسية هي حساب للفراغ المؤثر على مستوى المجموع الثابت الموحد المنتظم بدلالة الكتلة الفراغية القياسية البنائية لكل من وحدات التأثير ووحدات التمثيل لدرجة الثقل العددي الممثل للتراص الفراغي المحقق لتمثيل وحدات الكتلة الوزنية القياسية المكافئة.
د محمد ماجد بخش
اللهم أرزقنا الحلم وأجعله لنا معينا على الصبر على جور الأصدقاء ومكر الأعداء وأذى الجيران
د محمد ماجد بخش
تمثيل مضاعف درجة الثقل الفراغي العددي واستمرار إعادة حسابه بدلالة وحدة الثقل المركزية الممثلة للثقل الفراغي العددي المحوري المغناطيسي المكافيء الممثل لدرجة الكتلة الثقالية المغناطيسية.
المهم
حكم حك الخشم

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