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بالفيديو.. الزعاق يكشف عن ‏سبب اختلاف عدد ساعات الصيام في شهر ‎رمضان في الدول العربية

منذ ساعة
1813
بالفيديو.. الزعاق يكشف عن ‏سبب اختلاف عدد ساعات الصيام في شهر ‎رمضان في الدول العربية

علي القحطاني (صدى):
كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، عن سبب اختلاف عدد ساعات الصيام في شهر ‎رمضان في الدول العربية.

وقال خالد الزعاق خلال برنامج "تقويم" إن كروية الأرض وميل الشمس فإن طول ساعات الصيام تختلف  باختلاف الزمن والمكان، موضخا:"رمضان يطوف على الفصول الأربعة مرة واحدة كل 33 عاما".

وأشار إلى أن أطول ساعات الصيام تكون في الصيف بينما أقصر ساعات الصيام تكون في الشتاء، متابعا:"فترة الصباح تزيد مع مرور أيام رمضان على معظم المناطق الواقعة شمال خط الاستواء آسيا وأوروبا وأفريقيا وشمال أمريكا لأننا نعيش على عتبات موسم الصيف والعكس على جميع المناطق الواقعة جنوب خط الاستواء".

شهر رمضان
خالد الزعاق
الصيام

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
استمرار تمثيل صعود درجة الثقل في المجموع النووي يعد تمثيلا لزيادة العدد الذري وكل عدد ذري ممثل له عدد فراغي ممثل لدرجة الثقالة المحورية المغناطيسية تمثل بوحدات العدد الذري ووحدات الكتلة الممثلة لبناء وحدة الثقل الذرية التي هي في الواقع وحدة ثقل نووية .
د محمد ماجد بخش
الثقالية المحورية المغناطيسية هي حساب للفراغ المؤثر على مستوى المجموع الثابت الموحد المنتظم بدلالة الكتلة الفراغية القياسية البنائية لكل من وحدات التأثير ووحدات التمثيل لدرجة الثقل العددي الممثل للتراص الفراغي المحقق لتمثيل وحدات الكتلة الوزنية القياسية المكافئة.
د محمد ماجد بخش
اللهم أرزقنا الحلم وأجعله لنا معينا على الصبر على جور الأصدقاء ومكر الأعداء وأذى الجيران
د محمد ماجد بخش
تمثيل مضاعف درجة الثقل الفراغي العددي واستمرار إعادة حسابه بدلالة وحدة الثقل المركزية الممثلة للثقل الفراغي العددي المحوري المغناطيسي المكافيء الممثل لدرجة الكتلة الثقالية المغناطيسية.
المهم
حكم حك الخشم

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