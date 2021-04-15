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"السوق المالية" تُحيل مستثمرين إلى النيابة العامة

منذ 27 دقيقة
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"السوق المالية" تُحيل مستثمرين إلى النيابة العامة

الرياض (صدى):
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بإحالة الاشتباه في مخالفة مستثمران للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وأوضحت أن الإحالة تمت لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع للورقة المالية لعدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، لافتة إلى إمكانية الاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه من خلال موقعها الإلكتروني.

هيئة السوق المالية
السوق المالية
النيابة العامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

هدية
المشكلة تعدت الجيران و وصلت خارج الكويت ههههههههههههههههه
هدية
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا خير فيها، هي من أهل النار” قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هي من أهل الجنة” أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. كيف من لا يصلي و لا يصوم و لا يتحجب و يتدخل في الشاردة و الواردة و متبرجة و مصابة بأنواع المرض ؟! و تؤذي الناس بلسانها . اللهم لطفك بنا . الله يهدينا جميعا .
اللهو البرى
اهم شي لم يخل بالقانون لاكن عمله غير أخلاقي.. من لقى حيلة يحتال..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
زنجبيل
كلام خطير !!! وقف السيارة و نام نصف ساعة ثم انطلق

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