"السوق المالية" تُحيل مستثمرين إلى النيابة العامة

الرياض (صدى):
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارا بإحالة الاشتباه في مخالفة مستثمران للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأوضحت أن الإحالة تمت لقيامهما بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وذلك بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع للورقة المالية لعدد من الشركات المدرجة في السوق المالية.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، لافتة إلى إمكانية الاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه من خلال موقعها الإلكتروني.