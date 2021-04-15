سبب حضور "رينارد" وجهازه المعاون لمباراة النصر والوحدات الأردني

ماجد محمد (صدى):
شهدت مباراة النصر التي أقيمت مساء يوم أمس أمام فريق الوحدات الأردني حضور المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، وجهازه المعاون.
وبرر "رينارد" سبب حضوره للمباراة، وفقا لـ"الاقتصادية"، إلى أنه حريص على حضور مباريات فرق المملكة من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين المحليين.
ولفت إلى أنه سبق له حضور العديد من مباريات الأندية السعودية سواء داخل أو خارج المملكة، مؤكداً أنه سيواصل رصد اللاعبين.
يذكر أن مباراة النصر أمام الوحدات الأردني انتهت يوم أمس بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.