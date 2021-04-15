هجوم كبير على "إيفانكا" بعد نشر صورة: "خيانة واستسلام"

واشنطن (صدى):
تواجه نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم كبير بعدما أقدمت على تلقي لقاح فيروس كورونا على عكس المتوقع من أنصار الرئيس السابق " ترامب " .
ونشرت إيفانكا ترمب صورتها أثناء تلقي اللقاح وعلقت عليها قائلة : الحصول على اللقاح هي أفضل طريقة للإنتصار على هذا الفيروس وحماية أنفسنا والآخرين ، داعية الجميع لتلقي اللقاح .
وأكد معارضو إيفانكا أن سلوكها هذا يعد " إستسلام " و" خذلان " و" خيانة " لمؤيدي ترامب الذين تأكدوا أن ما حدث من ظهور اللقاح مع رحيل الرئيس السابق كان مؤامرة عليه لضربه في الإنتخابات بجائحة كورونا .
الجدير بالذكر أن إيفانكا تلقت لقاح فايزر في ولاية فلوريدا ، وهي الوحيدة من عائلتها التي تلقت اللقاح .