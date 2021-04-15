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هجوم كبير على "إيفانكا" بعد نشر صورة: "خيانة واستسلام"

منذ ساعة
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هجوم كبير على "إيفانكا" بعد نشر صورة: "خيانة واستسلام"

واشنطن (صدى):
تواجه نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوم كبير بعدما أقدمت على تلقي لقاح فيروس كورونا على عكس المتوقع من أنصار الرئيس السابق " ترامب " .

ونشرت إيفانكا ترمب صورتها أثناء تلقي اللقاح وعلقت عليها قائلة : الحصول على اللقاح هي أفضل طريقة للإنتصار على هذا الفيروس وحماية أنفسنا والآخرين ، داعية الجميع لتلقي اللقاح .

وأكد معارضو إيفانكا أن سلوكها هذا يعد " إستسلام " و" خذلان " و" خيانة " لمؤيدي ترامب الذين تأكدوا أن ما حدث من ظهور اللقاح مع رحيل الرئيس السابق كان مؤامرة عليه لضربه في الإنتخابات بجائحة كورونا .

الجدير بالذكر أن إيفانكا تلقت لقاح فايزر في ولاية فلوريدا ، وهي الوحيدة من عائلتها التي تلقت اللقاح .

 

كورونا
ترامب
إيفانكا
لقاح كورونا

التعليقات

omar
omar عدد التعليقات : 77
منذ ساعة
اما مسح خشمه ومن ثم مسح الكميرا فهى على البيعه
الملل
الملل عدد التعليقات : 351
منذ 32 دقيقة
الان لو نزلت الشارع ما احد عبرها ولا ناظر فيها رجعت مواطن عادي

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أحدث التعليقات

هدية
المشكلة تعدت الجيران و وصلت خارج الكويت ههههههههههههههههه
هدية
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا خير فيها، هي من أهل النار” قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار، ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هي من أهل الجنة” أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. كيف من لا يصلي و لا يصوم و لا يتحجب و يتدخل في الشاردة و الواردة و متبرجة و مصابة بأنواع المرض ؟! و تؤذي الناس بلسانها . اللهم لطفك بنا . الله يهدينا جميعا .
اللهو البرى
اهم شي لم يخل بالقانون لاكن عمله غير أخلاقي.. من لقى حيلة يحتال..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
زنجبيل
كلام خطير !!! وقف السيارة و نام نصف ساعة ثم انطلق

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