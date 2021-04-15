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تغريم حمد الله وإيقافه مباراتين بسبب حركته أمام الكاميرا في لقاء الفيصلي

منذ 26 دقيقة
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تغريم حمد الله وإيقافه مباراتين بسبب حركته أمام الكاميرا في لقاء الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة اليوم الخميس عدم ثبوت اعتداء مهاجم النصر عبد الرازق حمد الله على وليد الأحمد لاعب الفبصلي .

وأكدت لجنة الإنضباط أنه بعد سماع أقوال لاعبي الفيصلي وليد عبد الوهاب الأحمد الذي أفاد بأن ما قام به لاعب فريق نادي النصر يحدث بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتاد ، وفقاً لصحيفة " الشرق الأوسط " .

كما أكد اللاعب أن اللمس كان في أسفل الظهر ، وأن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه طبيعي يحث بين اللاعبين .

من ناحية أخرى ، قررت لجنة الإنضباط معاقبة حمد الله بالإيقاف مبارتين بسبب حركته أمام كاميرا الناقل التليفزيوني ، مشيرة إلى أنه سلوك غير رياضي بعد نهاية المباراة وفقاً للفيديو المصور .

كما قررت لجنة الإنضباط إلزام حمد الله بدفع غرام مالية 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم ، والقرار قابل للإستئناف

لجنة الإنضباط
اتحاد الكرة
عبد الرازق حمد الله
وليد الأحمد

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي ممتازه
د محمد ماجد بخش
أصدر الاتحاد العالمي للكيمياء الصرفة والتطبيقية IUPAC مطلع هذا العام بيانًا ينصح فيه باعتماد تعريف جديد للمول ينصّ على أنّه كمية المادة التي تتضمن 6.02214076×10^23 من العناصر الأساسية (الذرات، الجزيئات، الأيونات…). ينصّ التعريف الحالي على أنّ المول هو عدد العناصر الأساسية الموجودة في 12 جرام من نظير الكاربون
ابو علي
جزاه الله خير
ابو عمار
صوتها مرعب
ابو عمار
هذا اللي عرف لهم وتركهم يتناحرون واخذ يقراء في كتاب الله وهذا خيرا له وافضل

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