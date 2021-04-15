تغريم حمد الله وإيقافه مباراتين بسبب حركته أمام الكاميرا في لقاء الفيصلي

ماجد محمد (صدى):
قررت لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة اليوم الخميس عدم ثبوت اعتداء مهاجم النصر عبد الرازق حمد الله على وليد الأحمد لاعب الفبصلي .
وأكدت لجنة الإنضباط أنه بعد سماع أقوال لاعبي الفيصلي وليد عبد الوهاب الأحمد الذي أفاد بأن ما قام به لاعب فريق نادي النصر يحدث بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتاد ، وفقاً لصحيفة " الشرق الأوسط " .
كما أكد اللاعب أن اللمس كان في أسفل الظهر ، وأن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه طبيعي يحث بين اللاعبين .
من ناحية أخرى ، قررت لجنة الإنضباط معاقبة حمد الله بالإيقاف مبارتين بسبب حركته أمام كاميرا الناقل التليفزيوني ، مشيرة إلى أنه سلوك غير رياضي بعد نهاية المباراة وفقاً للفيديو المصور .
كما قررت لجنة الإنضباط إلزام حمد الله بدفع غرام مالية 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم ، والقرار قابل للإستئناف