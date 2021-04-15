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«الصحة»: تسجيل 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 50 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتعافي 661 حالة جديدة ، فيما توفيت 10 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 563 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 164 إصابة ، والمنطقة الشرقية 140 إصابة ، ومنطقة القصيم 37 إصابة ، ومنطقة عسير 34 إصابة ، ومنطقة حائل 33 إصابة ، وجاءت باقي الإصابات وفقاً للتقرير المرفق .

وكانت وزارة الصحة قد حذرت من ارتفاع الإصابات في المملكة بسبب عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وزيادة التجمعات ، وفي نفس الوقت تم تأجيل الجرعة الثانية لأجل غير محدد لزيادة أعداد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح مما يقلل من إنتشار العدوى .

 

وزارة الصحة
كورونا
التقرير اليومي

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 4730
منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يا رب ألطف بنا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48925
منذ 26 دقيقة
لا حول و لا قوة الا بالله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي ممتازه
د محمد ماجد بخش
أصدر الاتحاد العالمي للكيمياء الصرفة والتطبيقية IUPAC مطلع هذا العام بيانًا ينصح فيه باعتماد تعريف جديد للمول ينصّ على أنّه كمية المادة التي تتضمن 6.02214076×10^23 من العناصر الأساسية (الذرات، الجزيئات، الأيونات…). ينصّ التعريف الحالي على أنّ المول هو عدد العناصر الأساسية الموجودة في 12 جرام من نظير الكاربون
ابو علي
جزاه الله خير
ابو عمار
صوتها مرعب
ابو عمار
هذا اللي عرف لهم وتركهم يتناحرون واخذ يقراء في كتاب الله وهذا خيرا له وافضل

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