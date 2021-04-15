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صحيفة boxscorenews: الهلال يمتلك فريق قوي و "أجمك" عازم على مضايقته

منذ ساعة
1685
صحيفة boxscorenews: الهلال يمتلك فريق قوي و "أجمك" عازم على مضايقته

ماجد محمد (صدى):
أكدت صحيفة boxscorenews الناطقة باللغة الإنجليزية على المنافسة المشتعلة بين فريق الهلال وفريق أجمك الأوزبكي في المواجهة الآسيوية المرتقبة الليلة .

وقالت الصحيفة بلهجة تحذيرية أن فريق أجمك عازم على مضايقته في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا.

واستعرضت الصحيفة مشوار الهلال مؤكدة أنها يصر على حصد لقب دوري أبطال آسيا وهو ما يجعل اللقاء شديد التنافس .

كما أكدت الصحيفة على ظروف وباء كوفيد 19 التي أجبرت الهلال على الإنسحاب من بطولة العام الماضي وأنه يعتزم تعويضها ، بعد أن فاز باللقب في 2019 .

وأضافت الصحيفة : الهلال يمتلك فريقاً قوياً وثابتاً للغاية، وسيثق البرازيلي ميكالي الذي تولى المسؤولية في فبراير بعد رحيل الروماني لوشيسكو في قدرته على دفع لاعبيه إلى المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

ومن ناحية أخرى قالت عن الفريق الأوزبكي أجمك: إن دوري أبطال آسيا 2021 هو فرصة لاختبار أنفسهم ضد أفضل فريق في القارة .

الهلال
دوري أبطال آسيا
اجمك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي ممتازه
د محمد ماجد بخش
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ابو علي
جزاه الله خير
ابو عمار
صوتها مرعب
ابو عمار
هذا اللي عرف لهم وتركهم يتناحرون واخذ يقراء في كتاب الله وهذا خيرا له وافضل

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