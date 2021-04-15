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فصل كاتبي خبر وفاة الأمير فيليب في "كونا"

منذ ساعة
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فصل كاتبي خبر وفاة الأمير فيليب في "كونا"

خالد الظفيري (صدى):
قررت وكالة الأنباء الكويتية كونا فصل المتسببين في خطأ بخبر حول وفاة زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب قبل نحو أسبوع.

وأوضح الناطق الرسمي للوكالة عصام الرويح، إنه بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، اتخذت الوكالة عددا من الإجراءات الحازمة في ما يتعلق بإدارة التحرير الإلكتروني في الوكالة، لتلافي تكرار مثل هذه الأخطاء.

وأفاد أنه من بين تلك الإجراءات نقل بعض القيادات في إدارة التحرير الإلكتروني وفصل المتسببين في الخطأ.

وفي وقت سابق، أحالت المتسببين بخطأ ورد في خبر الإعلان عن وفاة الأمير فيليب إلى التحقيق، بعدما نشرت عبر حسابها في تويتر يوم الجمعة الماضي خبر الوفاة متضمناً خطأ لغويا، حيث قالت ”وفاة الأمير فيليب زوجة الملكة إليزابيت الثانية، موردة كلمة زوجة بدلاً من زوج.

كونا
الأمير فيليب
وكالة الأنباء الكويتية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48925
منذ 42 دقيقة
ما شاء الله .. من شان خطاء في صفة المتوفي يتم فصل الموظفين ونقل بعضهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي ممتازه
د محمد ماجد بخش
أصدر الاتحاد العالمي للكيمياء الصرفة والتطبيقية IUPAC مطلع هذا العام بيانًا ينصح فيه باعتماد تعريف جديد للمول ينصّ على أنّه كمية المادة التي تتضمن 6.02214076×10^23 من العناصر الأساسية (الذرات، الجزيئات، الأيونات…). ينصّ التعريف الحالي على أنّ المول هو عدد العناصر الأساسية الموجودة في 12 جرام من نظير الكاربون
ابو علي
جزاه الله خير
ابو عمار
صوتها مرعب
ابو عمار
هذا اللي عرف لهم وتركهم يتناحرون واخذ يقراء في كتاب الله وهذا خيرا له وافضل

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