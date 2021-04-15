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شاهد.. ردة فعل "صالح النعيمة" بعد تكفل "بغلف" بسداد حالات محتاجة بـ"جود الإسكان"

منذ 48 دقيقة
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شاهد.. ردة فعل "صالح النعيمة" بعد تكفل "بغلف" بسداد حالات محتاجة بـ"جود الإسكان"

نواف السالم (صدى):
قام العضو الذهبي بنادي النصر، رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف، بالتكفل بسداد حالات أسر محتاجة للسكن عبر منصة جود الإسكان، الأمر الذي لم يتمالك معه اللاعب السابق صالح النعيمة نفسه وذرف دموعه تأثراً.

وقال الإعلامي فيصل العبدالكريم أنه دُعي رفقة صالح النعيمة والفنان عوض عبدالله من قِبل الفنان فايز المالكي، لدعم محتاجين بمنصة جود الإسكان وعملوا على إغلاق الحالات لإنهاء معاناة الأسر في الحصول على سكن.

وأضاف أن عبدالعزيز بغلف تكفل بسداد الحالات التي انبرى لها النعيمة وعوض عبدالله وجزء من الحالة التي تولاها "العبدالكريم"، مبيناً أن دموع لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق كانت تعبيراً عن فرحته بإنهاء معاناة هذه الأسر.

تداولت ثمة شائعات انتشرت في الأوساط الرياضية أن المقطع الذي يوثق الحالة المذكورة هو لسداد مديونية الكابتن صالح النعيمة، الأمر الذي نفاه وأوضح حقيقته الإعلامي فيصل العبدالكريم.

صالح النعيمة
بغلف
جود الإسكان

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 349
منذ 17 دقيقة
ضاع الاجر بلاعلام

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أحدث التعليقات

العدناني
هيا فهموا مهرج مثل القصبي ذا الكلام
العدناني
كذب والله وصدق القرءان
العدناني
أول تمثل أن اليهود انظلموا وسط المسلمين والحين تمثل أن الانجليزية هي اللي راح ترتب أمور العرب الهمج هذا سوء خاتمة والا ايش ؟
العدناني
صدق معاليه و نقول له ما قالوه لعادل إمام ( قلبك عامر بالإيمان )
الملل
ضاع الاجر بلاعلام

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