شاهد.. ردة فعل "صالح النعيمة" بعد تكفل "بغلف" بسداد حالات محتاجة بـ"جود الإسكان"

نواف السالم (صدى):
قام العضو الذهبي بنادي النصر، رجل الأعمال عبدالعزيز بغلف، بالتكفل بسداد حالات أسر محتاجة للسكن عبر منصة جود الإسكان، الأمر الذي لم يتمالك معه اللاعب السابق صالح النعيمة نفسه وذرف دموعه تأثراً.
وقال الإعلامي فيصل العبدالكريم أنه دُعي رفقة صالح النعيمة والفنان عوض عبدالله من قِبل الفنان فايز المالكي، لدعم محتاجين بمنصة جود الإسكان وعملوا على إغلاق الحالات لإنهاء معاناة الأسر في الحصول على سكن.
وأضاف أن عبدالعزيز بغلف تكفل بسداد الحالات التي انبرى لها النعيمة وعوض عبدالله وجزء من الحالة التي تولاها "العبدالكريم"، مبيناً أن دموع لاعب المنتخب السعودي والهلال السابق كانت تعبيراً عن فرحته بإنهاء معاناة هذه الأسر.
تداولت ثمة شائعات انتشرت في الأوساط الرياضية أن المقطع الذي يوثق الحالة المذكورة هو لسداد مديونية الكابتن صالح النعيمة، الأمر الذي نفاه وأوضح حقيقته الإعلامي فيصل العبدالكريم.