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من هي "شيلا الرويلي" التي اُختيرت ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة عالميًا ؟

منذ ساعة
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من هي "شيلا الرويلي" التي اُختيرت ضمن أفضل 25 امرأة مؤثرة عالميًا ؟

الرياض (صدى):
اختيرت الرئيسة التنفيذية لشركة "وصاية" العالمية للاستثمار ، إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، شيلا الرويلي، ضمن قائمة "هارت إنيرجي 2021"، لأفضل 25 امرأة مؤثرة في مجال الطاقة.

وتناول حفل تكريم هارت إنيرجي -الذي يُقام في عامه الرابع- الضوء إنجازات النساء اللواتي كان لهنّ تأثير في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وقادت شيلا الرويلي خلال عملها في أرامكو السعودية العديد من المشروعات المبتكرة، وشاركت في قيادة فريق إنشاء شركة وصاية، وهي شركة تُعنى بإدارة الاستثمار العالمي ومسؤولة عن استثمار صناديق التقاعد الخاصة بأرامكو.

وقامت شيلا بأنشطة التنوع والشمول في صناعة الطاقة، وهي عضوة في اللجنة التوجيهية للتنوّع والشمول بأرامكو السعودية، حيث تساعد في صياغة سياسات الشركة، وتدعم دخول المزيد من النساء في الأدوار القيادية.

أرامكو
وصاية
شيلا الرويلي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 48910
منذ ساعة
مبروك
عدو الخونة
عدو الخونة عدد التعليقات : 1870
منذ 7 دقائق
ما يمديها تصير كذا وهي مغطية شعرها على الاقل؟

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أحدث التعليقات

العدناني
كذب والله وصدق القرءان
العدناني
أول تمثل أن اليهود انظلموا وسط المسلمين والحين تمثل أن الانجليزية هي اللي راح ترتب أمور العرب الهمج هذا سوء خاتمة والا ايش ؟
العدناني
صدق معاليه و نقول له ما قالوه لعادل إمام ( قلبك عامر بالإيمان )
الملل
ضاع الاجر بلاعلام
العدناني
كل ما دخلنا نريد موعد نلقاه فل وغير متوفر

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