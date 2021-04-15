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"السعودية للكهرباء": العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة

منذ ساعة
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"السعودية للكهرباء": العدادات الذكية ترفع موثوقية الخدمة وأنظمة القراءة والفوترة

الرياض (صدى):
أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن "العدادات الذكية" مشروع وطني كبير، ومن أهم مشروعاتها للتحول الرقمي، حيث يسهم في تعزيز دعم موثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين وأنظمة القراءة والفوترة.

وأوضحت أن هذا المشروع، استهدف تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي لجميع المشتركين، في جميع مناطق ومدن وقرى المملكة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بدون أن يتحمل المشتركون أي تكلفة.

وشددت على أن العدادات الذكية وأنظمتها التقنية والاتصالية مقاومة للظروف المناخية ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية وفق أرقى المعايير المحلية والعالمية، مما يسهم في رفع موثوقية الشبكة الكهربائية، وفي زيادة الكفاءة التشغيلية، وأتمتة قراءة العدادات، والعمليات المتعلقة بالفوترة، مما ينعكس على تجويد الخدمة المقدمة للمشتركين بشكل تدريجي من خلال مجموعة من المزايا التي تقدمها العدادات الذكية للمشتركين، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه من خلال تطبيق الكهرباء.

وبينت أن العدادات الذكية ستدعم تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة "حسابي" لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء كان مالكاً أو مستأجراً.

يذكر أن ما يقارب 4 ملايين عداد ذكي مصنعه محلياً، وتمثل 40% من إجمالي عدادات المشروع.

الشركة السعودية للكهرباء
العدادات الذكية

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 433
منذ 54 دقيقة
دعم موثوقية الخدمة أول 😐

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أحدث التعليقات

العدناني
كذب والله وصدق القرءان
العدناني
أول تمثل أن اليهود انظلموا وسط المسلمين والحين تمثل أن الانجليزية هي اللي راح ترتب أمور العرب الهمج هذا سوء خاتمة والا ايش ؟
العدناني
صدق معاليه و نقول له ما قالوه لعادل إمام ( قلبك عامر بالإيمان )
الملل
ضاع الاجر بلاعلام
العدناني
كل ما دخلنا نريد موعد نلقاه فل وغير متوفر

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